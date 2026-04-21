La compétence de pêche débarque enfin dans Runescape: Dragonwilds avec une avalanche de nouveautés

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 avril 2026 à 17h25
La très attendue compétence de pêche arrive enfin dans Runescape Dragonwilds, accompagnée d'une touche de magie inédite. Jagex profite de cette mise à jour massive pour introduire des quêtes classiques revisitées, de nouvelles activités et des améliorations de confort de jeu très demandées par la communauté.
La compétence de pêche débarque enfin dans Runescape: Dragonwilds avec une avalanche de nouveautés

RuneScape: Dragonwilds continue d'enrichir son contenu avec une régularité impressionnante. Depuis son lancement en accès anticipé l'année dernière, il y a près d'un an, le titre proposé par Jagex s'est considérablement amélioré. Si l'expérience n'est pas encore tout à fait parfaite, l'introduction de la compétence de pêche aujourd'hui marque une étape décisive. Cette mise à jour majeure ne se contente pas d'ajouter des cannes à pêche, puisqu'elle apporte également trois nouvelles quêtes, dont deux classiques réimaginés, de nouvelles activités et des améliorations de confort particulièrement bienvenues.

Une pêche magique et explosive

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La pêche dans Runescape: Dragonwilds s'accompagne de quelques fioritures qui lui donnent une véritable saveur. Les filets et les cannes traditionnelles sont désormais considérés comme obsolètes au profit d'une approche beaucoup plus mystique. Les joueurs ont ainsi accès à trois sorts distincts pour faciliter leurs prises. Le sort de frénésie augmente considérablement le nombre de poissons générés par un point d'eau. La canne infernale, quant à elle, cuit instantanément vos prises pour une efficacité redoutable. Enfin, la tornade de poissons projette une rafale de magie dans l'eau, envoyant directement un banc de poissons frétillants dans votre sac à dos.

Il est vivement conseillé de perfectionner vos compétences en magie pour profiter de ces avantages. Naturellement, la cuisson des poissons restera le meilleur moyen de les utiliser comme source de nourriture, ce qui devrait vous aider à accumuler de l'expérience en cuisine. Si la chance vous sourit et que vous attrapez un poisson immaculé, vous pourrez le conserver précieusement pour le transformer en trophée décoratif pour votre maison.

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Le retour des quêtes emblématiques

Cette mise à jour intègre trois nouvelles quêtes. Les vétérans de la franchise reconnaîtront immédiatement l'assistant du cuisinier et le magnétisme animal. La première quête vous récompensera avec une recette de gâteau éponge Victoria, une douceur qui réduit le taux de fatigue pendant cinq minutes après consommation. Le magnétisme animal signe le retour d'un équipement culte, bien qu'il puisse porter un nouveau nom étant donné l'éloignement géographique de la zone d'origine.

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La nouvelle quête originale, intitulée « Une chambre pour Garou », vous confie une tâche noble. Les développeurs précisent :

L'âge a privé l'ancien Garou de sa vue. Cherchant à se retirer dans un lieu paisible, votre mission est de construire la maison définitive de cet aîné.

Bien que les récompenses de cette quête n'aient pas été totalement dévoilées, de nouvelles activités comme la chasse aux épouvantails et la recherche de trésors enfouis permettront d'obtenir un chapeau de fermier et de nouvelles torches.

Des améliorations de confort indispensables

Du côté de l'expérience utilisateur, l'ajout le plus important est sans conteste l'option de course automatique. Une fonctionnalité qui devrait être obligatoire dans tous les jeux en monde ouvert. Par ailleurs, les poulets, vaches et autres créatures communes, autrefois étrangement agressives, ont été calmés et ne vous attaqueront plus sans provocation. Une nouvelle fonction de magnétisation automatique attire désormais les objets à proximité, évitant ainsi de marteler le bouton d'interaction.

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Enfin, la limite d'empilement des runes a été portée à près de 10 000, anticipant les changements liés à la création de runes prévus pour les prochaines semaines. Les taux d'obtention du métal noir ont été augmentés, et des armes comme le bâton zamorakien reçoivent de nouvelles attaques spéciales. C'est le moment idéal pour plonger dans cette extension si vous n'avez pas encore exploré ces nouvelles terres.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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