RuneScape: Dragonwilds annonce des éditions physiques pour consoles avec une date

RuneScape: Dragonwilds a annoncé une très bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui apprécient les versions physiques.

Comme vous le savez probablement déjà, RuneScape: Dragonwilds s'apprête à accueillir sa version 1.0, mais aussi des portages sur consoles, notamment sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Or, ce ne sont pas les seules bonnes nouvelles concernant le titre : des éditions physiques sont prévues pour RuneScape: Dragonwilds.

RuneScape: Dragonwilds date ses versions physiques pour consoles

En effet, Fireshine Games, Jagex et Maximum Entertainment France ont récemment partagé une information qui va très certainement ravir la communauté : RuneScape: Dragonwilds se dotera d'éditions physiques sur PS5 et Xbox Series le 5 novembre 2026. Évidemment, les équipes en charge ont dévoilé des informations complémentaires concernant ces versions.

Ainsi, l'édition Standard de RuneScape: Dragonwilds comportera, bien évidemment, le jeu de base au complet, avec toutes les améliorations apportées durant l'accès anticipé. L'édition Deluxe comprend, quant à elle, des éléments physiques et numériques, c'est-à-dire les suivants :

Une boîte collector exclusive avec un Steelbook

3 écussons brodés (compétences de combat : Corps à corps, Magie et Distance)

5 cartes de personnage holographiques, qui représentent des héros de Giélinor

1 carte d'Ashenfall en tissu

Armure et cape dorée

6 casques inspirés des anciens jeux RuneScape

4 têtes de dragon murales (à placer dans sa maison)

10 peintures en jeu exclusives (pour décorer sa maison)

2 animaux décoratifs animés, c'est-à-dire Mastoc et Chinchompa

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À l'heure actuelle, nous ne disposons pas encore d'informations concernant leur prix. Nul doute que ces détails seront révélés dans les prochaines semaines.

Rappelons, en guise de conclusion, que RuneScape: Dragonwilds est actuellement disponible en accès anticipé sur PC.