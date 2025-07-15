Un nouveau Nintendo Direct en approche ?

Il se pourrait bien qu'un nouveau Nintendo Direct soit prévu pour ce mois de juillet 2025.

Un nouveau Nintendo Direct en juillet 2025 ?

On m'a dit qu'il y aurait un Direct ce mois-ci, donc au mois de juillet. Mais il n'aura pas lieu avant la sortie de Donkey Kong Bananza. En dehors de cela, je n'ai pas d'informations supplémentaires, je n'ai pas d'informations sur le calendrier exact à ce stade.

Si je devais spéculer, je dirais probablement la dernière semaine de juillet parce que le vendredi de cette semaine-là est le 1er août, c'est-à-dire le jour de la publication des résultats de Nintendo. Je pourrais donc imaginer qu'ils organisent un Direct cette semaine-là, avant la publication du rapport aux investisseurs.

Le sujet de ce possible nouveau Nintendo Direct ?

Depuis le début de cette année, Nintendo a organisé plusieurs Nintendo Direct, notamment deux dédiés, dont un à Mario Kart World et un autre à Donkey Kong Bananza. Toutefois, il se pourrait bien que la firme continue sur sa lancée :En effet, il y a très peu de temps, l'insider NateTheHate, qui avait vu juste à plusieurs reprises par le passé, a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. Dans celle-ci,, mais pas avant la sortie de Donkey Kong Bananza (qui est fixée au 17 juillet) :Malgré l'absence de détails complémentaires, notamment quant au planning,Comme dit précédemment, NateTheHate ne sait pas sur quoi pourrait porter ce potentiel nouveau Nintendo Direct. Toutefois, il y a de fortes chances que des informations sur les prochains jeux à destination de la Nintendo Switch 2 soient révélées à ce moment-là, si l'événement a bien lieu. Affaire à suivre donc...