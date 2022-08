Rooted montre son gameplay dans un trailer inédit

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé il y a quelques mois,, avant sa sortie, très probablement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. La campagne Kickstarter a récemment début et les développeurs ont profité de la gamescom pourLe trailer débute par une voix expliquant que les habitants de la ville n'ont rien à craindre des différentes attaques bactériologiques, mais la réalité est tout autre, puisque nous pouvons constater que la nature a repris ses droits. Le reste de la vidéo nous permet de voir les possibilités qu'auront les joueurs, où l'exploration, la survie et le crafting seront les éléments essentiels.Nous pouvons également apercevoir que. Si en voyant ces quelques images vous remarquez des points communs avec l'environnement de The Last of Us, notamment pour la ville, c'est tout simplement que les développeurs ont voulu s'inspirer de cette ambiance, qu'ils apprécient tout particulièrement.Malheureusement, nous n'avons toujours aucune date de sortie pour Rooted, qui est censé arriver à la fin de cette année 2022 ou au début de l'année 2023, si les tests qui seront prochainement organisés (comme l'alpha fermée ) se passent bien. Son lancement se fera dans un premier temps sur Steam.