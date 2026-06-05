Le survival post-apocalyptique Rooted dévoile enfin sa fenêtre de sortie

Le jeu de survie post-apocalyptique Rooted franchit une étape cruciale en entrant en production complète. Son développeur annonce une refonte totale de son univers et des mécaniques ultra-réalistes, mais il faudra s'armer de patience puisque l'accès anticipé n'est pas prévu avant la fin de l'année 2027.

Après une longue phase de recherche et de prototypage, le très attendu jeu de survie Rooted passe enfin à la vitesse supérieure. Mathieu, le développeur principal du projet, a pris la parole pour annoncer que le titre entrait officiellement en production complète. Cette nouvelle étape marque la fin des expérimentations pour se concentrer sur l'optimisation, les performances et la solidité des mécaniques de jeu en coopération. Cependant, la nouvelle la plus marquante de cette annonce concerne la fenêtre de sortie. S'il avait un temps été envisagé que Rooted sortira en 2026, il faudra attendre un peu plus.

Une attente qui s'annonce très longue pour les joueurs

L'information principale à retenir de cette prise de parole est donc sans conteste la date de lancement visée par l'équipe. Le développeurs annonce que l'accès anticipé de Rooted est prévu pour la fin de l'année 2027, sur Steam et l'Epic Games Store. Une échéance lointaine qui s'explique par l'ambition démesurée du projet et la volonté de livrer une expérience de survie post-apocalyptique sans compromis, tandis que le studio de développement, Headlight Studio, n'est composé que d'une poignée de personnes.

Pour faire patienter la communauté, le créateur promet la publication d'un journal de développement hebdomadaire afin de partager régulièrement les avancées techniques.

Un monde recréé de zéro et inspiré de l'Oregon

Pour accompagner cette nouvelle phase de développement, la carte de la version alpha a été intégralement supprimée. Le but est de bâtir un monde inédit, structuré autour des biomes réels de l'Oregon. Le développeur souhaite offrir une exploration organique où chaque zone possède sa propre identité visuelle et topographique, rompant ainsi avec les paysages monotones souvent reprochés aux jeux du genre.

Le cœur du jeu repose sur une simulation corporelle extrêmement poussée. Fini la simple barre de vie, Rooted prendra en compte la faim, la soif, l'hygiène, la température corporelle, l'humidité et la fatigue. Les blessures seront localisées, ce qui signifie qu'un bras en sang n'aura pas les mêmes conséquences qu'une jambe fracturée.

L'inventaire subit également une refonte majeure. Le poids principal sera concentré dans le sac à dos, qui contiendra vos armes et équipements visibles. Si vous tombez au combat, ce sac restera au sol et pourra être pillé par d'autres survivants, ajoutant une tension permanente lors des expéditions. Le système de construction a été renforcé avec un véritable modèle de stabilité. Les joueurs pourront ériger leurs propres bases de manière modulaire ou investir des bâtiments abandonnés pour les fortifier.

Construction, faune persistante et véhicules

Du côté de la faune, les animaux réagiront au vent et à votre odeur. Plus impressionnant encore, le monde aura une mémoire. Si vous blessez un animal et perdez sa trace, vous le retrouverez toujours blessé lors de votre prochaine rencontre.

Enfin, l'architecture du jeu est d'ores et déjà pensée pour accueillir des véhicules terrestres, maritimes et aériens, en commençant par les embarcations. Le titre mise sur une approche basée sur les données, ce qui facilitera grandement le travail des futurs moddeurs et permettra l'intégration de serveurs dédiés pour soulager les hôtes de session.

En attendant d'avoir de plus amples informations, vous pouvez retrouver notre interview exclusive avec le développeurs de Rooted, qui nous a fait part de sa vision et du défi de réaliser un jeu d'une telle ampleur.