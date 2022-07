Rooted : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir du jeu de survie

Rooted, qu'est-ce que c'est ?

Quelle date de sortie pour Rooted ?

Sur quelles plateformes va sortir Rooted ?

Gameplay de Rooted

Depuis des années, les jeux de survie en monde ouvert arrivent à attirer les joueurs, parfois brièvement si l'expérience n'est pas qualificative, mais il s'agit d'un genre particulièrement prisé. Nous en voyons débarquer une multitude chaque année, et certains méritent un peu plus d'attention, comme. D'ailleurs, pour tout savoir de ce jeu de survie en monde ouvert, nous vous proposons un petit guide récapitulatif deRooted est qualifié par ses développeurs, à savoir le studio Headlight Studio, de. Toutefois, le côté multijoueur est à modérer, étant donné que le titre ne sera jouable qu'en coopération (ou solo), selon les éléments que nous avons jusqu'à maintenant.Nous nous retrouvons plongés dans un monde qui a été détruit par les humains, lesquels ont mené une guerre bactériologique. La faune et la flore ont donc repris leurs droits, rendant le monde très dangereux. Vous allez devoir l'explorer, étape par étape, dans le but de trouver des ressources pour améliorer votre camp et vos conditions de vie. Divers objets seront à trouver et à crafter, dans le but d'être de plus en plus puissant.Vous en conviendrez, jusqu'à maintenant, le pitch ressemble à de nombreux autres jeux du genre. Maisespère se démarquer en proposant un gameplay plus poussé, comme les zones urbaines, pouvant nous faire penser à The Last of Us, mais aussi une météo dynamique. Le craft et le build seront également placés au centre de l'expérience, dans le but de pousser les joueurs à explorer le monde, où l'ancienne civilisation a laissé des traces...Malheureusement, les développeurs ne se sont pas encore exprimés à ce sujet, si ce n'est que nous allons en savoir plus prochainement.pourrait se faire d'ici à la fin de l'année 2022, si les différents tests se passent bien. D'ailleurs, une première alpha fermée a été annoncée Pour le moment,. Mais il n'est pas impossible que le titre se rende disponible sur d'autres plateformes par la suite, comme de nombreux autres jeux de survie avant lui (The Forest, DayZ, Valheim, Rust...).Bien qu'il s'agisse de séquences « work in progress », une vidéo assez intéressante, faisant un récapitulatif des possibilités de, avec du gameplay, a été partagée, permettant d'en savoir un peu plus au sujet de ce jeu de survie, qui promet, au moins, d'être beau.Notez que cet article sera mis à jour au fil du temps, dès que de nouvelles informations majeures seront communiquées au sujet de Rooted.