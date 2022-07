Rooted : Alpha fermée, comment s'inscrire ?

Comment participer à l'alpha fermée de Rooted ?

S'inscrire à un formulaire pour avoir une chance d'être sélectionné (à venir)

Les personnes les plus actives sur les réseaux sociaux auront une chance d'obtenir une clé.

Les accès à l'alpha fermée seront inclus dans les récompenses Kickstarter.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Headlight Studio, qui est en charge du développement de, a récemment donné de plus amples informations à propos de son jeu de survie post-apocalyptique en monde ouvert. Avant de se lancer définitivement sur Steam, des tests auront lieu, notamment par le biais d', dans le but de collecter des informations et retour en vue d'améliorer l'expérience.En sachant quefigure parmi les jeux les plus attendus de Steam (bien qu'il soit loin de The Day Before ), nous vous expliquons comment faire si vous êtes, vous aussi, intéressé par ce jeu.Pour préparer les futurs joueurs à, les informations relatives à l'ont déjà été partagées. Ainsi, il existe trois moyens de s'inscrire à cette phase de test, que sont :L'article sera mis à jour si de nouvelles façons de s'inscrire sont proposées, et dès lors que le formulaire sera mis en ligne.Concernant, aucune information n'a pour le moment été donnée, si ce n'est qu'elle sera lancée cette année. Nous en saurons plus très vite, puisque la communication autour des'accélère légèrement. D'ailleurs, pour tout savoir de ce jeu de survie, nous vous proposons un article récapitulatif de Rooted Pour rappel,est prévu pour arriver sur PC, par le biais de Steam, ces prochains mois. Aucune date de sortie n'a pour le moment été partagée. En attendant, vous pouvez toujours l'ajouter à votre liste de souhaits