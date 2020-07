Le FPS de Hi-Rez est, dès maintenant, disponible en bêta fermée. Nous vous expliquons comment y accéder.

Comment participer à la bêta fermée de Rogue Company ?

Les packs fondateurs

Pack Fondateur Démarrage → 14,99 euros Accès au jeu, deux mercenaires supplémentaires et quatre cosmétiques.

Pack Fondateur Standard → 29,99 euros Accès au jeu, huit mercenaires supplémentaires et huit cosmétiques.

Pack Fondateur Ultime → 59,99 euros Accès au jeu, huit mercenaires supplémentaires de nombreux cosmétiques et 1 500 Rogue Bucks, monnaie virtuelle du jeu.



Les Twitch Drops

Lier son compte Epic Games ou celui de la plateforme de votre choix et son compte Twitch (ici).

Suivre l'un des streamers où les drops sont actifs (liste ici).

Entrer le code reçu par mail pour les joueurs sélectionnés.

Près d'un an après son annonce, en septembre 2019, Rogue Company passe en, comme l'a indiqué Hi-Rez. Le studio à l'origine de Smite, Paladins, mais aussi Realm Royale va donc tenter de séduire un nouveau marché, celui des FPS tels que CSGO ou VALORANT , avec tout de même quelques différences, notamment le fait d'être en vue à la troisième personne.Dans, les joueurs incarnent un agent d'élite, chacun étant doté de caractéristiques qui lui sont propres, dans le but de sauver le destin du monde. Il sera possible de prendre part à des parties où deux équipes de quatre ou deux joueurs s'affrontent. Si aucune date de sortie précise n'a pour le moment été donnée,Pour cela, deux alternatives sont proposées aux joueurs, qui auront le choix de payer ou de miser sur la chance.Trois packs sont mis en ventes sur toutes les plateformes, allant de 14,99 euros à 59,99 euros, permettant d'avoir un accès direct à la bêta fermée de Rogue Company.Une autre possibilité de récupérer un accès sont les Twitch Drops, qui plus est gratuitement. Pour cela, vous devez effectuer les étapes suivantes :Toutes les informations sont à retrouver ici pour le fonctionnement des Twitch Drops.sortira en version finale plus tard dans l'année, sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.