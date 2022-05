Rogue Company Mobile : Comment s'inscrire pour les tests techniques ?

Comment s'inscrire pour participer aux tests techniques de Rogue Company Mobile ?

Actuellement disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch et PC, le free-to-play de First Watch Games et Hi Rez Studios, Rogue Company doit arriver, dans un futur plus ou moins proche, sur smartphones.Le développement du portage étant encore en cours de développement,afin de récolter les avis des joueurs et des joueuses. Il est, d'ailleurs, possible de s'inscrire pour avoir une chance d'être sélectionné. Nous vous expliquons comment faire, dans ce qui suit.Tous les joueurs et toutes les joueuses possédant un smartphone et une connexion internet peuvent s'inscrire afin d'avoir une chance de figurer parmi les heureux élus, pouvantPour ce faire, il suffit tout simplement de se rendre sur le site du jeu . Il vous faudra rentrer quelques informations, comme votre âge, votre pays, votre plateforme, et d'autres éléments. Une fois tous les champs remplis, vous pouvez cliquer sur « Submit » (« Soumettre », en français).Dernièrement, et plus précisément au mois de mars de cette année 2022, les développeurs de Rogue Company ont lancé un test technique sur la version iOS de leur titre. À l'actuelle, nous ne savons pas encore quand auront lieu les prochaines phases de test, que ce soit pour iOS ou pour Android.Dès que de plus amples informations seront disponibles à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. En attendant, si vous êtes réinscrit, vous serez normalement averti si vous avez été sélectionné pour participer aux prochains tests techniques de la version mobile Rogue CompanyPour rappel,est disponible gratuitement sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One, PS5, Xbox Series et PC. La date de sortie des versions mobiles du titre n'a pas encore été annoncée.