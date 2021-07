Rogue Company arrive sur Steam

Quand sort Rogue Company sur Steam ?

Mark your calendars & prep for download...Rogue Company is coming to @Steam!



We're happy to announce that we'll be joining the Steam Store next Tuesday, July 20th!



Wishlist now: https://t.co/iWQRN5YB35 pic.twitter.com/z34STdJTZm — Rogue Company (@RogueCompany) July 13, 2021

Le jeu de tir compétitif à la troisième d'Hi-Rez est sur le point de débarquer sur Steam, un an jour pour jour après avoir lancé sa bêta. À l'image d'une multitude d'autres jeux, l'exclusivité Epic Games Store n'aura duré qu'une année, pour le plus grand bonheur de tous les aficionados de la plateforme de Valve.Ainsi, dès, tout en profitant de votre progression si vous y avez déjà joué, que ce soit sur PC ou consoles. Pour ne pas louper son grand lancement, vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits.Concernant le jeu en lui-même, il s'agit d'un TPS compétitif, proposant plusieurs modes de jeu, dont un, Démolition, qui oppose deux équipes de quatre joueurs, qui doivent poser une bombe ou défendre un site de bombe, à l'image de ce que font CSGO ou VALORANT. D'ailleurs, contrairement à CSGO, les joueurs doivent choisir un Mercenaire avant le début de la partie, chacun ayant des compétences et armes qui leur sont propres, se rapprochant donc un peu plus du jeu de Riot.Néanmoins, d'autres modes de jeu sont également disponibles, pour varier l'expérience et les développeurs en implantent, de temps à autre, de manière temporaire.Comme tous les jeux free-to-play ou presque,, mais tous les Mercenaire et les éléments influant sur le gameplay se débloquent en jouant. Le cross-play et activé, en plus de la cross-progression, permettant de lancer une partie avec n'importe quel joueur.Rendez-vous donc dès le 20 juillet pour découvrir Rogue Company sur Steam.