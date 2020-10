Tous les skins Prime Gaming pour Rogue Company

Comment récupérer le contenu Prime Gaming pour Rogue Company ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'instar de nombreux autres jeux,propose à ses joueurs de récupérer gratuitement des cosmétiques sur, anciennement Twitch Prime, pour personnaliser, notamment, les Agents. Une chose loin d'être étonnante, puisque Paladins et SMITE, deux jeux développés par Hi-Rez, bénéficient également de ces offres.Ainsi, pour une durée non communiquée, mais assez longue étant donné que onze items peuvent être récupérés au total, les joueurs pourront ajouter à leur inventaire quelques skins sans dépenser le moindre sou en jeu. Le seul prérequis étant d'être membre d'Amazon Prime.Le premier élément sur lequel les joueurs peuvent mettre la main n'est autre que le. Il semblerait qu'un nouveau cosmétique soit disponible chaque mois.Pour cela, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre directement sur la page de Rogue Company Prime Gaming , ou la chercher sur la page d'accueil et de réclamer l'objet. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut lier ses comptes et plus particulièrement celui de la plateforme sur laquelle vous souhaitez recevoir l'objet, pour qu'il soit intégré à l'inventaire.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours Bien évidemment, cet article sera mis à jour dès lors que du nouveau contenu sera disponible.