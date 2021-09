Rogue Company : Cross-play et cross-progression, comment ça fonctionne ?

Le cross-play dans Rogue Company

Dans le menu du jeu, cliquez sur « Amis » ou l'un des « + » en dessous de « Social »

Si votre ami ne figure pas dans votre liste (ce qui sera le cas si vous n'avez pas encore joué avec), ajoutez-le.

Ensuite, son nom apparaîtra. Vous n'aurez plus qu'à lui envoyer une invitation pour qu'il rejoigne votre partie.

La cross-progression

Rendez-vous sur le site officiel et connectez-vous à la plateforme sur laquelle vous avez le plus joué.

Vous verrez alors toutes les plateformes sur lesquelles il est possible de jouer à Rogue Company.

Choisissez laquelle doit être prioritaire, en cliquant sur « Set as primary account ». Si vous voulez sauvegarder votre contenu, il faut définir en tant que prioritaire la plateforme où vous avez le plus joué.

Ensuite, connectez-vous aux plateformes voulues pour que votre progression soit transférée.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le jeu de tir compétitif de Hi-Rez,, possède une jolie base de joueurs, alors que son contenu et sans cesse étoffé par le biais de mises à jour. Disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Switch en free-to-play, les développeurs ont mis en placepour permettre aux utilisateurs de lancer une partie sans distinction de plateformes, etpour reprendre sa partie quel que soit le support.Toutefois, leur fonctionnement, notamment pour, n'est pas évident. C'est pourquoi nous vous expliquons tout, si jamais vous avez besoin de quelques précisions supplémentaires., puisqu'il est activé de base. Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans les paramètres pour cocher ou non une case. Il vous suffit d'ajouter un ami avec son ID et de l'inviter dans votre partie. Si vous ne savez pas comment faire, voici les étapes à suivre :Pourqui, rappelons-le, permet de reprendre son compte sur une plateforme différente sans perdre sa progression et donc ses skins, les choses sont un peu plus compliquées. Si vous n'avez jamais joué à, alors vous n'êtes pas concerné, vous n'avez qu'à lancer le jeu sur votre support de prédilection. Si vous avez déjà joué et que vous ne souhaitez pas perdre le contenu débloqué, voici ce que vous devez faire :reste disponible gratuitement sur PC, via Steam et l'Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch.