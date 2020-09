Rogue Company : Dahlia, nouveau mercenaire, est disponible

Dahlia arrive dans Rogue Company, ses caractéristiques et compétences

La bêta du TPS de Hi-Rez suit son petit bonhomme de chemin, avec des ajouts pour améliorer l'expérience de jeu. Ainsi, après avoir vu débarquer il y a quelques jours une nouvelle carte et les parties personnalisées , les joueurs peuvent désormais profiter d'un tout nouveau mercenaire, celui qui avait leak il y a peu Sans crier gare, Hi-Rez a déployé son nouveau personnage, qui est disponible dans la sélection de mercenaires, et ce gratuitement. Il ne faudra donc pas l'acheter pour pouvoir jouer avec. Comme nous vous le disions plus haut,Sa compétence, nommée Liaison Vitale, est de ce fait assez intéressante,. Il suffit d'être dans un rayon de 30 mètres. Son passif est tout aussi intéressant, étant donné que « Réseau partagé », ainsi est-il nommé,Dahlia pourrait donc devenir un personnage relativement important dans la construction de l'équipe, puisqu'elle semble, à première vue, intéressante.Du côté de ses armes et de ses équipements, nous retrouvons comme prévu les deux armes ayant leaké. D'un côté le pistolet-mitrailleur Objection, idéal dans les combats rapprochés, et le fusil de précision MX-R, qui est lui parfait pour les combats longue distance. L'arme de poing reste classique avec l'Executioner. Question grenade, Dahlia pourra s'équiper d'une grenade explosive et d'une grenade fumigène., comme nombre de jeux compétitifs.