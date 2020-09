Rogue Company : Le prochain Mercenaire, Dahlia, a leak

LEAK:

Dahlia avatar + ingame preview (NEW ROGUE)!#RogueCompany pic.twitter.com/oRINeYuHB7 — Rogue Company News and Leaks (@RoCoLeaks) September 23, 2020

Même s'il n'est encore qu'en phase bêta, le. Hi-Rez, en charge de son développement, essaye d'améliorer l'expérience en corrigeant plusieurs problèmes et en équilibrant les armes et les Mercenaires notamment, mais n'oublie pas d'ajouter du contenu pour faire plaisir aux joueurs. Ainsi, après plusieurs nouvelles cartes et le système de maîtrise, pour ne citer qu'eux, un nouveau Mercenaire devrait prochainement faire son arrivée.En effet, peu de temps après la publication de la mise à jour 0.50 , ajoutant une carte, les parties personnalisées et la maîtrise de Mercenaires, les dataminers ont mis la main sur plusieurs fichiers,, nom qui avait déjà été évoqué il y a quelques semaines. Malheureusement, aucune information n'a été partagée, mais nous pouvons tout de même profiter d'un visuel en jeu de ce nouveau Rogue. Concernant ses armes, elle sera dotée d'une arme type SMG et d'un fusil type sniper.Si nous nous référons à la roadmap,, ce qui veut dire que ce nouveau personnage devrait être implanté très prochainement. Hi-Rez nous en dira plus en temps voulu, probablement dans les semaines qui arrivent.