Rogue Company accueille Extraction, son premier mode temporaire

Mode temporaire Extraction

Windward

Skyfell

Favelas

Château

Usine

Icare

Alors que nous avons appris que la première mise à jour de contenu de Rogue Company était reportée de quelques jours, elle arrivera finalement entre le 17 et 23 août, les joueurs du TPS de Hi-Rez, toujours en bêta semi-ouverte,Jusqu'au lundi 17 août,, proposant une expérience originale. En effet, contrairement au mode Démolition ou Assaut,. Si conserver l'objectif s'avère trop difficile, les joueurs pourront remporter la manche en éliminant la totalité de l'équipe adverse.Lese joue en quatre contre quatre, et six cartes sont disponibles dans la rotation :De quoi patienter avant le déploiement de la mise à jour, qui ajoutera, pour rappel, une nouvelle carte nommée Vice, un stand de tir, des pénalités pour les joueurs AFK et de nombreuses corrections. Vous pouvez retrouver les détails de cette mise à jourest disponible en bêta sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.