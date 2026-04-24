Rocket League va accueillir son anti-cheat dans quelques jours

Epic Games et Psyonix s'apprêtent à bouleverser les habitudes des joueurs de Rocket League. Dès le 28 avril, le célèbre jeu d'action sportive intégrera le logiciel Easy Anti-Cheat. Une annonce qui suscite déjà la colère de la communauté, inquiète pour l'avenir de ses mods préférés.

Le célèbre titre qui mêle football et voitures va recevoir une mise à jour de sécurité importante avec le déploiement du logiciel Easy Anti-Cheat. Cette initiative vise à assainir l'environnement compétitif de Rocket League, trop gangréné par la triche et les bots, mais elle est loin de faire l'unanimité auprès des fidèles de la première heure.

Le déploiement imminent d'Easy Anti-Cheat

L'annonce a été faite de manière brève et directe sur les réseaux sociaux. À partir du 28 avril, le système de protection sera officiellement activé sur les serveurs du jeu. Si les détails techniques précis seront révélés dans les jours à venir, la nouvelle ne fait pas plaisir à tout le monde, compte tenu des contraintes qui l'accompagnent.

ATTENTION🚨: Easy Anti-Cheat will be enabled for Rocket League starting on April 28th. More details coming next week! — Rocket League (@RocketLeague) April 23, 2026

Easy Anti-Cheat n'est pas un inconnu dans le paysage du jeu vidéo en ligne. Ce logiciel de protection est déjà le gardien de nombreux titres majeurs de l'industrie. Nous pouvons par exemple le croiser en lançant Fortnite, Elden Ring, Sea of Thieves ou encore Squad, pour ne citer que ces jeux. Son efficacité globale n'est plus à prouver pour les développeurs, mais son intégration dans un écosystème aussi spécifique que celui de Rocket League soulève de nombreuses questions, comme cela avait déjà été le cas lors de l'annonce de son arrivée, il y a quelques semaines.

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Une communauté en colère et inquiète pour ses mods

Dès la publication du tweet, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les joueurs ont immédiatement exprimé leur mécontentement dans les commentaires, pointant du doigt les conséquences désastreuses que pourrait avoir cette mise à jour sur leur expérience de jeu quotidienne. La principale source d'inquiétude concerne la survie des mods créés par la communauté, qui sont devenus avec le temps des outils indispensables pour une grande partie des joueurs sur ordinateur.

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Le plus célèbre d'entre eux, BakkesMod, permet en effet d'ajouter des statistiques détaillées, des effets sonores personnalisés et surtout des outils d'entraînement extrêmement poussés. Sans ces ajouts, de nombreux vétérans estiment que l'expérience globale perdrait grandement en intérêt, bien que Psyonix tente de limiter la frustration avec l'ajout en jeu de différentes statistiques.

L'insatisfaction des utilisateurs ne s'arrête pas à la simple perte potentielle de leurs outils de personnalisation. Beaucoup estiment que les tricheurs utilisant des robots ont déjà trouvé des moyens de contourner ces protections depuis bien longtemps. Les témoignages se multiplient pour dénoncer ce choix stratégique jugé déconnecté de la réalité du terrain.

Les bots ont déjà le contournement, mais voilà que Bakkesmod va disparaître. Super.

D'autres membres de la communauté profitent de cette annonce pour interpeller les studios sur les véritables problèmes qui polluent les parties classées au quotidien. Ils reprochent aux développeurs de se concentrer uniquement sur l'élite de la compétition, notamment après les récents tournois régionaux, au lieu de s'attaquer aux fléaux qui ruinent l'expérience de la grande majorité des utilisateurs.

C'était tellement évident que cela arriverait après les régionales. Maintenant, pouvez-vous passer un peu de temps non pas seulement à aider le top 0,1 % mais plutôt à corriger le smurfing et la toxicité qui ruinent le jeu pour 99 % des joueurs ?











Il reste maintenant à voir comment Psyonix compte rassurer sa communauté dans les jours qui viennent. Easy Anti-Cheat sera implanté ce mardi 28 avril et une partie des joueurs espèrent secrètement que des exceptions seront prévues pour les mods considérés comme inoffensifs pour l'intégrité de la compétition, à l'instar de BakkesMod, bien que cela soit peu probable. Réponse dans quelques jours.