Rocket League dévoile sa saison 22 avec des nouveautés attendues de longue date

Depuis plusieurs mois, la communauté réclamait du changement. La saison 22 de Rocket League, disponible le 11 mars, apporte enfin un vent de fraîcheur avec des améliorations très attendues de l'interface, des tournois inédits et un partenariat prestigieux avec la marque Jordan. Découvrez toutes les nouveautés.
Depuis plusieurs mois, les joueurs de Rocket League attendent du contenu significatif pour relancer l'intérêt compétitif du titre
. Pas seulement de simples cosmétiques, mais de véritables améliorations de confort et des événements engageants pour apporter un indispensable vent de fraîcheur au jeu qui continue de passionner les foules en dépit d'un ralentissement du contenu déployé. Bonne nouvelle, les ajouts proposés pour la saison 22 semblent aller dans la bonne direction
et écoutent enfin les requêtes historiques de la communauté.
Les nouveautés majeures de la saison 22 de Rocket League
Psyonix vient de détailler les nouveautés de la saison 22 de Rocket League
, qui prévoit des changements particulièrement intéressants pour les amateurs de compétition. En termes de confort de jeu notamment, l'interface utilisateur fait peau neuve pour offrir des informations cruciales en temps réel. Les joueurs pourront désormais voir leur classement de recherche de partie, plus communément appelé MMR, directement en jeu
, évitant ainsi de passer par des applications tierces (qui ne seront bientôt plus supportées
).
Pour aller plus loin, les développeurs ont intégré des indicateurs visuels très demandés par la base de joueurs. Le temps de réapparition des plaques de turbo sera désormais affiché clairement sur le terrain, tout comme le statut de votre flip reset. Ces ajouts permettront aux compétiteurs d'affiner leurs stratégies, de mieux communiquer en équipe et d'anticiper les actions décisives lors des matchs intenses.
Des tournois inédits et la Bracket Rivalry
La compétition franchit un nouveau cap avec l'introduction de tournois hebdomadaires dotés de récompenses en espèces
. Au fur et à mesure que vous perfectionnez vos compétences, vous aurez l'opportunité de remporter de véritables gains en jouant. Une nouvelle récompense de connexion sous forme de titre de joueur sera également offerte, accompagnée d'objets inédits à échanger contre des crédits de tournoi glanés au fil de vos victoires.Cette saison marque aussi le lancement de la toute première Bracket Rivalry
. Les joueurs sont invités à choisir leur duo de créateurs de contenu favori en récupérant gratuitement leur titre dans la boutique entre le 20 et le 26 mars. Chaque but marqué en portant ce titre fera progresser l'équipe soutenue dans la compétition globale. L'apothéose de cet événement aura lieu lors du Major de Paris le 24 mai, où les deux équipes finalistes s'affronteront en direct.
Un Rocket Pass Premium sous le signe de l'automobile
Côté cosmétiques, nous aurons évidemment le fameux Rocket Pass Premium, qui permettra aux joueurs d'obtenir trois nouveaux châssis
, la BMW M2 Racing, la Zefira et la Maven. Fait intéressant pour les puristes, ces trois véhicules utiliseront tous la hitbox de la Dominus
. Les options de personnalisation s'enrichissent également avec l'explosion de but Baby-foot, l'antenne Marqueur de terrain et l'accessoire Dames.
Les abonnés au Club de Fortnite ne sont pas oubliés, puisque les objets multijeux de ce Rocket Pass seront mis à leur disposition dès le 19 mars, renforçant encore les liens et les récompenses croisées entre les deux univers d'Epic Games.
Le partenariat événement avec la marque Jordan
Enfin, la saison 22 met la légendaire marque Jordan à l'honneur sur les terrains virtuels
. Les joueurs pourront équiper des articles exclusifs issus du Rocket Pass ou directement via la boutique d'objets. Le mode Hoops bénéficiera même d'un ballon spécial aux couleurs de la célèbre marque de basketball. Un événement à durée limitée débutera le 26 mars pour célébrer cette collaboration prestigieuse.
Rendez-vous donc le 11 mars pour découvrir toutes ces nouveautés avec la saison 22 de Rocket League
.
commentaires (2)
J'ai envie de avoir la feennec noir et le duel de dragon en noi
Je veux la fennec noir