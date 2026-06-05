Rocket League accueille la Coupe du monde avec sa saison 23

La saison 23 de Rocket League s'associe à la Coupe du monde de la FIFA pour un événement mondial inédit. Entre le choix de votre nation, des véhicules exclusifs comme la Hyundai Ioniq 6 et des améliorations majeures de gameplay, cette mise à jour promet de bouleverser le terrain.

Psyonix vient de dévoiler les détails croustillants de la saison 23 de Rocket League, et le programme s'annonce particulièrement chargé pour les amateurs de ballon rond virtuel. Dès le 10 juin à 18 heures, le titre compétitif accueillera officiellement la Coupe du monde de la FIFA pour un événement à durée limitée qui transformera les arènes habituelles en véritables stades internationaux.

Une Coupe du monde interactive et des récompenses massives

L'attraction principale de cette nouvelle saison réside incontestablement dans son partenariat avec la Coupe du monde de la FIFA 2026. Les joueurs auront jusqu'au 13 juillet pour prêter allégeance à la nation de leur choix. Cette simple action permettra de débloquer instantanément un sticker exclusif pour la célèbre Octane ainsi qu'un titre de joueur gratuit. La compétition se poursuivra ensuite jusqu'au 20 juillet, date à laquelle les résultats mondiaux seront figés.

Les développeurs ont prévu une pluie de récompenses pour clôturer cet événement. À l'issue du tournoi, l'intégralité des participants recevra le titre « World Cup Champion » orné du drapeau de la nation victorieuse, accompagné des 47 autres stickers du tournoi. Les visionnaires qui auront misé sur le bon pays obtiendront même une variante dorée rarissime de ces éléments cosmétiques.

En parallèle, quatorze défis spécifiques feront leur apparition. En accomplir dix suffira pour ajouter le châssis de la Hyundai Ioniq 6 à son garage, sans oublier diverses explosions de but et autres éléments de personnalisation.





Des changements majeurs pour le gameplay et la qualité de vie

Si l'aspect cosmétique est séduisant, les joueurs compétitifs retiendront surtout l'intégration d'une mécanique très attendue : le contrôle d'apparition après une démolition. Il sera désormais possible de choisir de quel côté du terrain votre véhicule réapparaîtra, ajoutant une nouvelle couche stratégique aux matchs de haut niveau, comme cela avait été teasé il y a peu.

Psyonix ne s'arrête pas là et intègre nativement plusieurs outils jusqu'ici réservés aux mods tiers. Les amateurs d'entraînement pourront modifier la vitesse du jeu, l'orientation de la voiture et contrôler le turbo localement. L'ajout de graphiques de vitesse, d'un visualiseur de hitbox et d'un mode anonyme pour les créateurs de contenu vient parfaire cette mise à jour technique. Les replays évoluent également avec la possibilité de les passer automatiquement et d'adopter la vue du buteur.

Nouveau Rocket Pass et événements communautaires

L'arène United Futura fera ses grands débuts pour accueillir ces nouveautés, accompagnée d'un Rocket Pass Premium flambant neuf. Ce dernier mettra en vedette deux nouveaux véhicules : la Ryza Trophy, basée sur la hitbox Octane, disponible dès le premier niveau, et la Ryza T60, utilisant la hitbox Breakout.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Enfin, la communauté sera mise à l'honneur à travers deux initiatives singulières. Le créateur de contenu Mizu offrira son titre exclusif « Mizuista » aux joueurs se connectant entre le 10 et le 18 juin. Plus surprenant encore, croiser le célèbre streameur Jynxzi en partie classée déclenchera un événement spécial. Une victoire à ses côtés débloquera un accessoire inédit, tandis qu'une victoire contre lui offrira une autre récompense tout aussi rare. Quel que soit le résultat du match, un sticker exclusif viendra consoler ou féliciter les participants.

Rendez-vous dès le 10 juin donc pour découvrir la nouvelle saison de Rocket League, et profiter de la Coupe du monde de football.