Rocket League s'apprête à modifier sa règle la plus ancienne

Depuis sa sortie, Rocket League a su conserver une formule presque intacte. Mais après une décennie de succès ininterrompu, le studio Psyonix tease une modification historique de son gameplay. La mécanique de réapparition, source de nombreuses frustrations, pourrait enfin laisser le choix aux joueurs.

Il faut reconnaître une qualité indéniable à Psyonix : le studio a su créer une boucle de gameplay si solide et divertissante qu'elle n'a nécessité presque aucune modification majeure en l'espace de dix ans. Rocket League a immédiatement compris ce qu'il voulait être et ce dont sa communauté avait besoin. Pourtant, de grands changements se profilent à l'horizon pour le célèbre jeu de sport automobile, et c'est une mécanique bien précise qui semble être sur le point de subir une refonte totale.

Le problème persistant des démolitions

L'une des rares frustrations partagées par la communauté depuis le lancement du jeu en 2015 concerne le système de réapparition. Dans Rocket League, lorsqu'un adversaire utilise son turbo pour vous percuter à pleine vitesse et vous détruire, votre véhicule réapparaît près de votre propre but. Le problème majeur réside dans le fait que vous ne pouvez absolument pas choisir de quel côté des cages vous allez revenir en jeu.











Cette absence de contrôle a des conséquences drastiques sur le déroulement des parties. Vous pouvez très bien réapparaître du même côté que la balle, ce qui facilite grandement la reprise de possession. À l'inverse, le jeu peut vous faire revenir du côté opposé, vous laissant dans une position délicate, souvent trop loin pour empêcher un but adverse. Cette part d'aléatoire pur a toujours été pointée du doigt par les joueurs compétitifs comme par les amateurs, constituant le principal défaut d'un titre par ailleurs irréprochable.

Une annonce qui change la donne

Le 22 mai dernier, Psyonix a redonné espoir à toute sa base de joueurs en publiant un message très clair sur ses plateformes sociales. Le texte « La décision est entre vos mains », accompagné d'une vidéo expliquant qu'il serait possible de choisir le côté du respawn, a été mis en ligne sur Twitter (X) notamment.

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La courte vidéo montre effectivement une voiture subissant une démolition réapparaissant d'un côté de l'arène. Cet emplacement aléatoire permet à l'équipe adverse de marquer facilement. Mais la séquence revient rapidement en arrière pour dévoiler une toute nouvelle interface utilisateur. Celle-ci indique clairement que les joueurs pourront enfin choisir leur côté de réapparition après une destruction. C'est une véritable révolution pour la scène esport et pour les parties classées, car la dimension purement stratégique remplacera définitivement la malchance.

The decision is in your control. 👀 pic.twitter.com/tvjTNjZFYU — Rocket League (@RocketLeague) May 22, 2026

Cette fonctionnalité devrait arriver dans quelques jours, avec le lancement de la saison 23. Par ailleurs, nous venons d'apprendre qu'Epic Games travaillait pour intégrer le moteur graphique Unreal Engine 6 à Rocket League, avec une première vidéo. Mais ce changement pourrait aussi rapprocher encore un peu plus le jeu de Fortnite, ce qui est craint par une partie des joueurs.

Quoi qu'il en soit, de nouvelles informations concernant la saison 23 de RL seront communiquées prochainement, et nous ne manquerons pas de vous les relayer.