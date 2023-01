Rocket League Tracker : Comment suivre ses statistiques ?

Rocket League Tracker, suivre ses statistiques sur RL

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

étant un jeu où la compétition fait rage, les joueurs aiment connaître leurs statistiques, telles que le nombre de buts marquer, le nombre d'arrêts, de passes décisives ou le pourcentage de victoires et bien d'autres choses. Si nous pouvons avoir quelques indications en jeu même, certaines informations, plus poussées, ne sont pas disponibles en jeu. C'est pourquoi une partie de la communauté cherche une alternative, afin de prendre connaissance de leurs statistiques et de la progression, que ce soit sur la saison en cours ou sur une plus ancienne.Comme nous vous le disions ci-dessus, il existe plusieurs sites, plus ou moins efficaces et précis. Celui qui vous fournira le plus d'informations et qui est le plus simple de compréhension n'est autre que(https://rocketleague.tracker.network/), spécialisé dans le domaine et proposant des statistiques sur divers jeux, comme, Fortnite, VALORANT ou encore Call of Duty. La partie consacrée àpermettra d'accéder à bien plus d'information, notamment votre évolution en classé au cours des derniers mois, vos performances moyennes (bien que celles-ci soient indiquées en jeu), mais aussi un potentiel axe d'amélioration.Bien que ce ne soit pas le seul site à proposer un suivi des statistiques, il est le plus pointu et, surtout le plus sûr, puisque vous n'avez pas besoin de vous connecter. Il suffit d'entrer votre pseudo, celui de la plateforme sur laquelle vous jouez à Rocket League, pour accéder à votre profil. Aucun mot de passe ni quoi que ce soit d'autre n'est nécessaire.Que ce soit sur l'un ou l'autre de ces sites, vous allez pouvoir rechercher votre profil grâce à votre nom Steam, Epic Games, Xbox Live, PSN ou Nintendo Switch (ou celui d'un autre joueur). Si vous ne trouvez pas votre profil, c'est très probablement parce que vous êtes en privé. Il suffit de vous rendre en jeu et de modifier la partie sur le partage des données, dans les paramètres.devrait donc vous permettre de trouver toutes les informations nécessaires pouret savoir ce que vous recherchiez. Vous pourrez également suivre votre progression, si tel est le cas. Pour vous améliorer, n'hésitez pas à changer vos paramètres caméra