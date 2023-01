Rocket League : Caméra, quels sont les meilleurs réglages ?

Quels sont les meilleurs réglages caméra pour Rocket League ?

Secousses de la caméra → Désactivé

Champ de vision → 110°

Distance → 260 , sinon entre 260 et 280

, sinon entre 260 et 280 Hauteur → 100 , sinon entre 90 et 110

, sinon entre 90 et 110 Angle → -3.00 , sinon entre -3.00 et -5.00

, sinon entre -3.00 et -5.00 Rigidité → 0.55 , sinon entre 0.35 et 0.70

, sinon entre 0.35 et 0.70 Vitesse de rotation → 4.70 , sinon entre 4 et 6

, sinon entre 4 et 6 Vitesse de transition → 1.40, sinon entre 1.10 et 1.60

Si vous êtes un amateur deet, notamment, des modes multijoueur et compétitifs, vous n'êtes pas sans savoir quepeuvent s'avérer être particulièrement importants. De ce fait, il est primordial de parfaitementafin d'avoir une vision totale sur le terrain, laquelle vous donnera un avantage majeur sur vos adversaires du jour.Afin de, vous n'aurez qu'à vous rendre dans le menu et à sélectionner « PARAMÈTRES » puis choisissez l'onglet « CAMÉRA » et modifiez les valeurs comme indiqué ci-dessous :tels que Fairy Peak ou encore Kaydop.L'image de gauche reprend les paramètres proposés par défaut dans Rocket League et la seconde capture d'écran présente les paramètres que nous vous avons indiqués précédemment.Pour rappel, Rocket League est disponible depuis le juillet 2015 sur, par l'intermédiaire de Steam et plus récemment Epic Games, mais aussi sur la plupart des consoleset