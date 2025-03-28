Rocket League tease une collaboration improbable avec un célèbre jeu vidéo

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 mars 2025 à 15h47
Sur X/Twitter, Rocket League a surpris sa communauté en donnant un indice sur la future collaboration à venir. Mais celle-ci semble infernale et « flawless ».
Rocket League tease une collaboration improbable avec un célèbre jeu vidéo
Régulièrement, Rocket League met en avant les licences phares de la Pop Culture en proposant des événements ou des véhicules inspirés de personnages cultes. Par le passé, des voitures sorties de films de James Bond, du film d'animation Cars ou encore de la série K-2000 ont ainsi rejoint la partie de football la plus déjantée du jeu vidéo.

Le 27 mars dernier, le compte officiel X/Twitter a dévoilé un bref aperçu des prochains combattants mécaniques qui intègreront le contenu de la saison 18. Or, il est plus fréquent de les voir participer au tournoi le plus violent de l'univers.

Scorpion de Mortal Kombat prêt à enflammer le terrain de Rocket League

Même s'il ne dure que 4 secondes, le portail enflammé, le kunai attaché à une chaîne et la phrase « Get over here » ont immédiatement résonné aux oreilles des fidèles de la saga Mortal Kombat. La franchise désormais développée par NetherRealm Studios fera donc prochainement ses débuts dans Rocket League, avec un véhicule à l'effigie de Scorpion au regard de ces premiers indices.


Pour l'heure, Psyonix n'a pas donné plus de précisions au sujet de cette collaboration à venir. Le contenu du crossover dédié à Mortal Kombat et la date de sortie n'ont pas été communiqués. Les théories risquent donc de se multiplier dans les prochains jours en attendant de plus amples renseignements. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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