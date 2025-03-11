Rocket League dévoile sa saison 18

Après un petit report, Psyonix présente enfin la nouvelle saison de Rocket League, la dix-huitième depuis le passage en free-to-play, et le contenu devrait faire plaisir aux joueurs.

Les nouveautés de la saison 18 de Rocket League

Ssauts → prenez votre envol en augmentant le nombre de sauts consécutifs ! Double, triple, octuple saut… ou, à l'inverse, désactivez-les pour un match au ras du sol.

→ prenez votre envol en augmentant le nombre de sauts consécutifs ! Double, triple, octuple saut… ou, à l'inverse, désactivez-les pour un match au ras du sol. Nombre de ballons → pourquoi se contenter d'un seul ballon quand on peut en avoir six ? Choisissez entre 1, 2, 4 ou 6 ballons en jeu.

→ pourquoi se contenter d'un seul ballon quand on peut en avoir six ? Choisissez entre 1, 2, 4 ou 6 ballons en jeu. Gravité du ballon → modifiez l'attraction gravitationnelle et laissez le chaos s'installer. Options disponibles : faible, élevée, extrême, ou tout simplement la gravité par défaut.

→ modifiez l'attraction gravitationnelle et laissez le chaos s'installer. Options disponibles : faible, élevée, extrême, ou tout simplement la gravité par défaut. Chrono d'esquive → ajustez le temps imparti entre deux esquives. Passez en illimité et esquivez TOUT sur votre passage !

→ ajustez le temps imparti entre deux esquives. Passez en illimité et esquivez TOUT sur votre passage ! Score de possession → bouleversez les règles en permettant aux joueurs de marquer simplement en gardant le contrôle du ballon.

→ bouleversez les règles en permettant aux joueurs de marquer simplement en gardant le contrôle du ballon. Score de démolition → semez la destruction ! Permettez aux joueurs de marquer jusqu'à trois points par démolition.

→ semez la destruction ! Permettez aux joueurs de marquer jusqu'à trois points par démolition. Score de but normal → ayez plus que jamais soif de buts. Redéfinissez les règles de victoire en ajustant le nombre de points attribués pour chaque but !

→ ayez plus que jamais soif de buts. Redéfinissez les règles de victoire en ajustant le nombre de points attribués pour chaque but ! Score de but aérien → prenez de la hauteur ! Augmentez les points accordés pour chaque but inscrit en plein vol.

→ prenez de la hauteur ! Augmentez les points accordés pour chaque but inscrit en plein vol. Score de passe décisive → le travail d'équipe, c'est la clé. Offrez jusqu'à trois points par passe décisive.

→ le travail d'équipe, c'est la clé. Offrez jusqu'à trois points par passe décisive. Territoires interdits → restez de votre côté ! Ce mutateur active un mur Split Shot, divisant le terrain en deux. Si un joueur touche le sol du camp adverse, il explose.

Les cosmétiques





Alors que ces derniers mois n'ont pas été les meilleurs en termes de contenu pour, les joueurs auront un peu de quoi faire avec. Outre les cosmétiques, les joueurs profiteront de nombreuses améliorations, mais aussi d'une nouvelle Arène.Une longue publication sur le site officiel permet de dévoiler, qui prévoit plusieurs choses intéressantes. En termes de contenu notamment,, comme l'indique son nom.Côté contenu, les joueurs peuvent s'attendre à découvrir de nouveaux mutateurs qui permettront de créer de nouvelles expériences uniques. Parmi les nouveautés nous retrouverons :Enfin, pour terminer au rayon des nouveautés,. De quoi rajouter un peu de tension. Pour l'occasion, il sera possible d'obtenir gratuitement le titre de joueur CROSSBAR QUEEN.Côté cosmétiques,, qui permettra aux joueurs d'obtenir de nombreux objets, comme, qui utilisent respectivement les hitbox Dominus et Breakout. Il sera aussi possible de collecter, entre autres, le sticker animé Cosmological, le turbo Comète, l'explosion de but Plasma Ball ou encore l'explosion de but Star Chart., sur toutes les plateformes.