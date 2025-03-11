Rocket League dévoile sa saison 18

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 mars 2025 à 10h47
Après un petit report, Psyonix présente enfin la nouvelle saison de Rocket League, la dix-huitième depuis le passage en free-to-play, et le contenu devrait faire plaisir aux joueurs.
Rocket League dévoile sa saison 18
Alors que ces derniers mois n'ont pas été les meilleurs en termes de contenu pour Rocket League, les joueurs auront un peu de quoi faire avec la saison 18 qui arrive avec quelques jours de retard. Outre les cosmétiques, les joueurs profiteront de nombreuses améliorations, mais aussi d'une nouvelle Arène. Découvrez les points forts de la saison 18 de Rocket League ci-dessous

Les nouveautés de la saison 18 de Rocket League

Une longue publication sur le site officiel permet de dévoiler les nouveautés de la saison 18 de Rocket League, qui prévoit plusieurs choses intéressantes. En termes de contenu notamment, avec l'arrivée d'une nouvelle Arène, Futura Garden, qui offre une vue insaisissable sur des architectures futuristes, comme l'indique son nom. 

rl-map-saisoin18
Côté contenu, les joueurs peuvent s'attendre à découvrir de nouveaux mutateurs qui permettront de créer de nouvelles expériences uniques. Parmi les nouveautés nous retrouverons : 
  • Ssauts → prenez votre envol en augmentant le nombre de sauts consécutifs ! Double, triple, octuple saut… ou, à l'inverse, désactivez-les pour un match au ras du sol.
  • Nombre de ballons → pourquoi se contenter d'un seul ballon quand on peut en avoir six ? Choisissez entre 1, 2, 4 ou 6 ballons en jeu.
  • Gravité du ballon → modifiez l'attraction gravitationnelle et laissez le chaos s'installer. Options disponibles : faible, élevée, extrême, ou tout simplement la gravité par défaut.
  • Chrono d'esquive → ajustez le temps imparti entre deux esquives. Passez en illimité et esquivez TOUT sur votre passage !
  • Score de possession → bouleversez les règles en permettant aux joueurs de marquer simplement en gardant le contrôle du ballon.
  • Score de démolition → semez la destruction ! Permettez aux joueurs de marquer jusqu'à trois points par démolition.
  • Score de but normal → ayez plus que jamais soif de buts. Redéfinissez les règles de victoire en ajustant le nombre de points attribués pour chaque but !
  • Score de but aérien → prenez de la hauteur ! Augmentez les points accordés pour chaque but inscrit en plein vol.
  • Score de passe décisive → le travail d'équipe, c'est la clé. Offrez jusqu'à trois points par passe décisive.
  • Territoires interdits → restez de votre côté ! Ce mutateur active un mur Split Shot, divisant le terrain en deux. Si un joueur touche le sol du camp adverse, il explose.
Enfin, pour terminer au rayon des nouveautés, la communauté pourra découvrir une petite fonctionnalité bienvenue : un son spécial lorsque le ballon touche la barre transversale ou les poteaux. De quoi rajouter un peu de tension. Pour l'occasion, il sera possible d'obtenir gratuitement le titre de joueur CROSSBAR QUEEN.

rl-barre-s18

Les cosmétiques

Côté cosmétiques, nous aurons évidemment le fameux Rocket Pass, qui permettra aux joueurs d'obtenir de nombreux objets, comme le châssis Dodge Charger Daytona Scat Pack et le châssis Azura, qui utilisent respectivement les hitbox Dominus et Breakout. Il sera aussi possible de collecter, entre autres, le sticker animé Cosmological, le turbo Comète, l'explosion de but Plasma Ball ou encore l'explosion de but Star Chart.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Rendez-vous dès le 14 mars 2025, donc, pour découvrir la saison 18 de Rocket League, sur toutes les plateformes.

Miniature vidéo
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Rocket League : Codes d'échange (Juillet 2026)
Rocket League 29 juin 2026

Rocket League : Codes d'échange (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes actifs et disponibles sur Rocket League, vous permettant de récupérer des cosmétiques gratuitement !
Rocket League accueille la Coupe du monde avec sa saison 23
Rocket League 05 juin 2026

Rocket League accueille la Coupe du monde avec sa saison 23

La saison 23 de Rocket League s'associe à la Coupe du monde de la FIFA pour un événement mondial inédit. Entre le choix de votre nation, des véhicules exclusifs comme la Hyundai Ioniq 6 et des améliorations majeures de gameplay, cette mise à jour promet de bouleverser le terrain.
Rocket League s'apprête à modifier sa règle la plus ancienne
Rocket League 26 mai 2026

Rocket League s'apprête à modifier sa règle la plus ancienne

Depuis sa sortie, Rocket League a su conserver une formule presque intacte. Mais après une décennie de succès ininterrompu, le studio Psyonix tease une modification historique de son gameplay. La mécanique de réapparition, source de nombreuses frustrations, pourrait enfin laisser le choix aux joueurs.

commentaire (0)