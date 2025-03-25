Rocket League simplifie enfin ses achats : adieu les Esports Tokens , bienvenue aux Crédits

Bonne nouvelle pour les joueurs de Rocket League : Epic Games vient d'annoncer la suppression des « Esports Tokens », une monnaie introduite précédemment qui avait divisé les joueurs. Désormais, tous les achats en jeu se feront uniquement avec des Crédits, simplifiant ainsi grandement l'expérience utilisateur.
La fin des Esports Tokens : une transition automatique avantageuse pour les joueurs
À partir du 22 avril 2025
, les Esports Tokens disparaîtront définitivement de Rocket League. Si leur achat n'est déjà plus possible, les joueurs possédant encore ces Tokens bénéficieront automatiquement d'une conversion vers la monnaie unique restante : les Crédits
.
Cette conversion ne se fera pas simplement au taux initial : elle offrira un bonus de 10 % supplémentaire
, arrondi au multiple supérieur de 50. Une belle façon pour Epic Games de récompenser ses joueurs et de faciliter la transition vers ce nouveau système.
Le boutique Esports devient la boutique RLCS
Avec cette mise à jour, la boutique Esports en jeu change de nom pour devenir officiellement la boutique RLCS
(Rocket League Championship Series). À cette occasion, de nombreux nouveaux objets cosmétiques feront leur apparition, notamment des stickers universels RLCS
.
Ces stickers universels pourront être équipées sur presque toutes les voitures du jeu (certaines exceptions restent à préciser), permettant aux joueurs d'afficher fièrement leur soutien à leurs équipes favorites du championnat RLCS 2025.
Epic Games aligne Rocket League sur la stratégie de Fortnite
Epic Games poursuit ainsi sa stratégie désormais éprouvée, similaire à celle employée dans Fortnite, en simplifiant les monnaies virtuelles afin de rendre l'expérience utilisateur plus fluide et intuitive. Ce changement majeur permettra aux joueurs d'acquérir facilement les cosmétiques souhaités tout en soutenant plus aisément leurs équipes Esports préférées.
Un avenir prometteur pour Rocket League après une période compliquée
Malgré les critiques initiales après le rachat par Epic Games et le passage au free-to-play, Rocket League connaît aujourd'hui un succès indéniable, avec une forte augmentation du nombre de joueurs actifs.
La récente panne des serveurs, rapidement corrigée par Epic, n'a pas entaché la dynamique positive du jeu. Au contraire, avec le lancement imminent de la Saison 18
, de nouvelles collaborations très attendues et cette simplification des achats, l'avenir de Rocket League s'annonce radieux.
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