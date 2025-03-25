Rocket League simplifie enfin ses achats : adieu les Esports Tokens , bienvenue aux Crédits

Rocket League est un jeu vidéo de sport développé par Psyonix, disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One mais aussi Nintendo Switch. Rocket League mélange savamment les concepts des jeux de voiture et de football. Seul ou en équipe, les joueurs contrôleront des véhicules leur permettant de frapper l'unique balle en ayant pour objectif de marquer dans le but adverse.