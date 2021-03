Rocket League Sideswipe : Comment participer à l'alpha/bêta ?

Comment participer à l'alpha/bêta de Rocket League Sideswipe ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Psyonix a annoncé, à la grande surprise,, nommée. Une première alpha a été organisée, uniquement en Australie et Nouvelle-Zélande, toutefois, d'autres le seront, très probablement, dans plus de régions dans les semaines et mois à venir. Si vous souhaitez y prendre part pour découvrir en avant-première le gameplay, qui a été revu pour l'occasion, nous vous expliquons la marche à suivre.À l'heure où ces lignes sont écrites, il n'est malheureusement pas possible deet en Europe, puisque, comme dit plus haut, la première alpha n'était ouverte qu'à quelques utilisateurs venant d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Néanmoins, lors de son annonce, durant le mois de mars 2021, Psyonix a expliqué que « plus d'informations concernant de futures bêtas dans d'autres régions » seront communiquées dans les mois à venir. La France étant un pays oùest très populaire, il est facile d'imaginer qu'une phase de tests sera organisée avant son lancement.Pour cette première phase, il suffisait de rechercher l'alpha test sur le Play Store et le télécharger pour y participer. Il est probable que dans le futur il faille s'inscrire pour obtenir un accès. Cet article sera donc mis à jour dès lors que nous aurons de plus amples informations.Concernant les téléphones pouvant supporter le jeu, tout du moins pendant ces phases de tests, Psyonix explique qu'il faut au moins être équipé d'une version Android 6.0 et de 2 Go de RAM, ce qui est somme toute très raisonnable.Pour rappel, la sortie deest prévue pour cette année 2021, sans plus d'informations pour le moment.