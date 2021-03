Rocket League arrive sur mobiles avec Sideswipe

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Disponible en free-to-play depuis quelques mois, ce qui a permis à la communauté de grossir encore plus qu'elle ne l'était déjà, Rocket League va bénéficier d'une déclinaison mobile. Il ne s'agit toutefois pas d'un simple portage, mais bel et bien d'un jeu à part entière,, qui permettra aux joueurs de profiter de matchs en 1v1 et 2v2 avec « une toute nouvelle perspective du terrain ». En plus de cette nouvelle vision, l'un des plus gros changements est le temps d'une partie, qui est réduit à deux minutes.Concernant la jouabilité, Psyonix a souhaité à ce qu'elle soit intuitive et simple de prise en mains,. Bien évidemment, un mode compétitif sera disponible, pour que les joueurs se confrontent aux meilleurs. Comme pour la version classique de Rocket League, nous aurons le droit à de nombreux skins, pour personnaliser nos voitures.Aucune date de sortie n'a été annoncée,. De plus amples informations seront partagées au fur et à mesure que nous nous rapprocherons de son lancement. En attendant, une première vidéo a été mise en ligne, proposant des images de gameplay :