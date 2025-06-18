Rocket League saison 19 : Patch notes de la v2.53

Rocket League : Codes d'échange (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes actifs et disponibles sur Rocket League, vous permettant de récupérer des cosmétiques gratuitement !
Patch notes saison 19 Rocket League
Rocket Pass
- Le Rocket Pass de la Saison 19 est là, avec ses objets inspirés des 10 ans de Rocket League ainsi que les châssis Xentari et Breakout X !
- La Xentari utilise la hitbox de l'Octane, et la Breakout X utilise la hitbox de la Breakout.
- Les joueurs verront désormais un nouveau badge brillant dans l'onglet Rocket Pass, mettant en évidence le niveau qu'ils ont atteint et, s'ils n'ont pas encore de Rocket Pass Premium, quels niveaux Premium ils pourraient déverrouiller.
Les défis
- Les défis pour l'étape 1 de la Saison 19 sont disponibles.
Compétition
- La compétition de la Saison 19 a commencé !
- Pendant la saison 19, le Jour de neige compétitif remplace le Dropshot compétitif.
- Comme pour les saisons précédentes, nous avons effectué une réinitialisation partielle des rangs pour tous les modes de jeu compétitif.
Les tournois
- Les tournois de la Saison 19 sont disponibles.
- Tous les crédits de tournoi restants de la Saison 18 ont été automatiquement convertis en récompenses.
- Vos crédits de tournoi ont été transformés en récompense : la plus haute possible basée sur votre rang et vos crédits de tournoi restants.
- Vous recevrez une Coupe All-Stars si vous avez participé à au moins un tournoi lors de la Saison 18 !
- De nouveaux objets de récompenses de tournoi ont été ajoutés !
NOUVEAU CONTENU
Récompenses de connexion d'anniversaire gratuites
- Afin de célébrer comme il se doit les 10 ans de Rocket League, tous les joueurs qui se connecteront à n'importe quel moment entre le 18 juin et le 17 septembre recevront instantanément l'explosion de but dorée Nice Shot!.
- Il y aura d'autres récompenses de connexion gratuites au fur et à mesure de la saison :
- Du 7 juillet (anniversaire de Rocket League !) au 17 septembre : roues Cristiano (or)
- Du 16 juillet au 17 septembre : turbo Écrasement d'or
- Du 21 août au 17 septembre : sticker Bal d'anniversaire pour l'Octane
Événement à durée limitée adidas FC Clash
- La première partie de la Saison 19 démarre avec l'EDL adidas FC Clash et aura lieu du 18 juin à 17h au 9 juillet à 18h (heure centrale européenne). Relevez des défis pour obtenir des récompenses inspirées de clubs de football d'élite adidas !
- Dans le MTL en 3c3 adidas Soccar Strike (du 18 juin à 17h au 1er juillet à 18h - heure centrale européenne), la physique du ballon a été modifiée de façon à ce que :
- Vous puissiez dribbler plus facilement avec le nez de votre voiture.
- Vous puissiez ajouter plus de courbes et d'effets à vos tirs.
- Le ballon soit maintenu plus près du terrain pour une expérience plus concrète.
- Le MTL adidas Soccar Strike se déroulera dans les arènes herbeuses, dont Mannfield, DFH Stadium (10th Anniversary), Champion's Field (Nike) et Estadio Vida. Il comprendra également le ballon adidas Club World Cup officiel !
Rocket Rivalité
- Chalked Cast et First Touch s'affrontent dans le dernier Community Spotlight ! Montrez votre soutien en arborant votre titre de joueur gratuit WE ARE CHALKED ou FIRST TOUCH CREW à partir de l'onglet Communauté de la boutique. (Vous pouvez récupérer les deux si vous le voulez !) Ces titres seront disponibles du 18 juin à 17h au 26 juin à 18h (heure centrale européenne).
- Un classement spécial sur le site web de Rocket League indiquera le nombre total de buts marqués par les joueurs qui utilisent l'un ou l'autre titre. Plongez dans l'action et aidez votre podcasteur RL préféré ! Le décompte des buts se termine le 26 juin à 18h (heure centrale européenne) et le gagnant sera annoncé peu de temps après.
CHANGEMENTS ET MISES À JOUR
Mises à jour de protection du gameplay
- Nous avons corrigé le problème qui rendait certaines voitures invisibles pendant les matchs.
- Nous avons également implémenté des mesures visant à repérer toute nouvelle tentative de manipulation du jeu afin d'exclure les tricheurs des matchs avant qu'ils ne les rejoignent.
- La mise à jour v2.53 inclut également un correctif pour les joueurs qui utilisaient des titres qu'ils n'avaient pas gagnés en jeu.
- Nous apprécions votre soutien et vos commentaires et nous continuerons à surveiller et à ajuster nos mesures de protection si nécessaire.
- Ajustements de la physique
- Nous avons corrigé les différences de physique produites par les différentes architectures de CPU. Cela signifie que les joueurs peuvent voir moins d'effet de désynchronisation de position durant les matchs.
- Cette correction sera davantage visible pour les joueurs ayant une faible latence.
Des clubs améliorés !Nous proposons aux joueurs de meilleures façons de jouer, s'affronter et progresser en tant que Club en retravaillant notre système de Club.
- Les clubs sont désormais dans le menu principal !
- Les joueurs peuvent désormais accéder rapidement à tout ce qui concerne les clubs directement depuis le menu principal.
- Statut de connexion des membres du club
- Indique quand les membres du club sont en ligne à l'aide d'indicateurs similaires à ceux de la liste d'amis.
- Permet aux membres du club de demander à rejoindre le groupe d'autres membres.
- Présentation du rôle de directeur de club
- Les directeurs de club disposent des mêmes capacités que les propriétaires de club. Les propriétaires et directeurs de clubs peuvent inviter des joueurs dans le menu Joueurs récents.
- Cela confère à la communauté plus de possibilités pour rejoindre des clubs, les développer et éviter les complications si le propriétaire du club n'est pas disponible.
- Statistiques du club et progression par étapes
- Les statistiques de carrière du club permettent de suivre l'évolution des statistiques du club au fil du temps.
- Les étapes de saison des clubs seront suivies sous la forme de Médailles de club, un nouveau concept dans Rocket League. Les clubs accumulent des médailles en progressant dans trois catégories principales : buts, arrêts et passes décisives. Chacune de ces catégories comprend trois étapes de médaille dans l'ordre d'accomplissement : Prospect, Signature et Premier.
- Atteindre d'une étape récompense le club par la médaille correspondante. Cette médaille est affichée dans le profil du club, visible dans le menu du club et dans les matchs du club (contre n'importe quel adversaire, pas seulement contre d'autres clubs).
- Plus d'informations sur les médailles
- Les médailles seront affichées publiquement dans la séquence d'introduction des matchs où tous les membres d'au moins une équipe font partie du même club (ces matchs sont baptisés « matchs de club »).
- Si un club reçoit la médaille de plus haut niveau (médaille Premier) dans les trois catégories de statistiques, son icône de profil de club aura un aspect spécial visible dans les séquences d'introduction et dans le menu du club.
- Bien que les médailles publiques permettent aux clubs d'afficher leurs progrès et leur prestige, elles risquent de décourager les clubs qui préfèrent jouer de manière moins compétitive.
- Les propriétaires et gérants de club pourront activer ou désactiver les médailles publiques dans le menu de personnalisation du club, afin d'empêcher l'affichage de leurs médailles dans les séquences d'introduction des matchs de club.
- Par défaut, les médailles de club sont affichées dans la séquence d'introduction des matchs de club. Les médailles de club seront toujours visibles dans le menu Club, qu'elles soient activées ou désactivées.
- Statistiques générales du club et règles des étapes :
- Les étapes du club seront réinitialisées chaque saison. Les clubs peuvent ainsi s'améliorer d'une saison à l'autre et obtenir de nouveaux titres de club chaque saison.
- Lorsqu'un club gagne une médaille, les membres du club reçoivent une notification indiquant que la médaille a été gagnée.
- La médaille sera immédiatement affichée sur le profil du club.
- En plus, les membres reçoivent une notification lorsque le club gagne un titre de club.
- Les statistiques des étapes de médaille ne sont enregistrées que lors des matchs auxquels participe plus d'un joueur par équipe, y compris les matchs de club.
- Titres de club
- Il y a trois titres de club à gagner selon la progression des médailles de club. De nouveaux titres sont disponibles par saison et sont liés au niveau de la médaille (Prospect, Signature, Premier).
- Les clubs reçoivent un titre une fois qu'ils ont gagné le même niveau de médaille dans les trois catégories. Par exemple, un club doit gagner la médaille Prospect dans les buts, arrêts et passes décisives pour obtenir le titre « PROSPECT CLUB » pour cette saison.
- Les clubs recevront 12 titres lors de leur création, sans avoir gagné de médailles :
- SUPERSONIC ACROBATIC BATTLE CARS
- AERIAL DEFENSE FORCE
- RULE 1 FOLLOWERS
- DEMO DEVILS
- EGGCELSIOR
- WE ARE ROCKET LEAGUE!
- CHAMPIONS ELECT
- BEST IN LEAGUE
- CLUB OF THE MONTH
- IN DA CLUB
- PURE CLASS
- BUILD DIFFERENT
- ESTABLISHED 20XX (titre de club attribué par défaut à tous les clubs)
- DEVELOPERS (étiquette réservée aux développeurs de Psyonix)
- Infos pour les clubs
- Si le propriétaire d'un club supprime le club, toute progression de statistiques sera perdue.
- Cela comprend la progression des médailles, les totaux de statistiques générales et les titres obtenus.
- L'avertissement lié à la confirmation de suppression affichera un message indiquant aux membres que leur progression de club sera perdue.
- En cas de départ d'un propriétaire ou d'un directeur de club, toute progression réalisée sera conservée pour le club.
- Les propriétaires de club ne peuvent quitter un club que s'ils en transfèrent d'abord la propriété.
- Si le propriétaire d'un club est le seul membre et qu'il décide de quitter le club, celui-ci sera supprimé.
- Lorsqu'un joueur rejoint un club, il peut immédiatement progresser dans les statistiques du club.
- S'il était actif au sein d'un autre club, sa progression ne sera pas transférée à son club actuel.
CORRECTIONS DE BUGS
Xbox
- Nous avons mis en place des correctifs pour une partie des dysfonctionnements ayant affecté le gameplay de la communauté Xbox de Rocket League. Ces améliorations devraient offrir une expérience plus stable.
- Nous comptons publier une deuxième série de mises à jour de stabilité Xbox dans les semaines à venir afin de résoudre d'autres dysfonctionnements sur Xbox. Nous partagerons plus de détails dès que possible.
- Plus de correctifs de stabilité :
- Correction des dysfonctionnements survenant lors de l'accès au menu principal de Rocket League après avoir changé de compte sur la même Xbox.
- Correction d'un dysfonctionnement à l'écran titre lors des tentatives de synchronisation des informations de compte sur les plateformes Xbox.
- Parmi les autres correctifs Xbox :
- Correction d'un problème où les joueurs qui sont vos amis sur Xbox et Epic apparaissaient deux fois dans la liste d'amis.
- Correction d'un scintillement occasionnel de l'écran lors du retour au menu principal de Rocket League sur Xbox Series X|S.
Général
- Correction d'un problème pour lequel le sticker Stormtrooper de l'Octane n'affichait pas la couleur secondaire des variantes peintes une fois équipé.
- Correction de quelques problèmes esthétiques avec le châssis Ferrari 296 GTB.
- Correction d'un problème qui faisait que le côté droit du châssis Esper semblait parfois détaché.
- Correction d'un problème pour lequel la texture du pare-brise du châssis Mazda RX-7 semblait corrompue lorsque certains stickers étaient équipés.
- Résolution de divers problèmes de performances dans l'arène Colisée Utopia doré.
- Résolution d'un problème concernant les détails et les couleurs de plusieurs stickers qui étaient affectés par l'éclairage de l'arène Jardin Futura.
- Correction d'un problème qui faisait que certains joueurs obtenaient une erreur en sélectionnant « Demander à rejoindre le groupe » depuis la liste d'amis.
- Correction d'un problème entraînant une censure erronée des noms de tableaux de tournoi pour certains joueurs.
- Les boutons de l'interface utilisateur du replay ne sont plus persistants lorsque toutes les vidéos de l'onglet Replay sont supprimées.
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