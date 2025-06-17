Rocket League Saison 19 : Un 10e anniversaire spectaculaire avec événements, nouveautés et refonte des Clubs

Rocket League fête ses 10 ans avec la Saison 19, laquelle sera riche en nouveautés (mais peut-être pas autant que les joueurs l'espèrent). Retour sur toutes les annonces de Psyonix pour ce moment important.

Une Saison 19 en trois actes spectaculaires

Partie 1 : Esprit d'équipe et Clash adidas FC

Partie 2 : Summer Road Trip et explosion musicale

Partie 3 : Compétition ultime et Voie des champions

adidas FC Clash : deux nouveaux modes temporaires exclusifs

adidas Soccar Strike (18 juin - 1er juillet) : Un mode 3v3 mettant l'accent sur le contrôle et les effets sur le ballon.

: Un mode 3v3 mettant l'accent sur le contrôle et les effets sur le ballon. Possession Rumble (2 juillet - 16 juillet) : Un mode où la possession du ballon compte plus que les buts, avec des bonus uniques façon pierre-papier-ciseaux.





Récompenses exceptionnelles pour les 10 ans de Rocket League

Explosion de but « Beau tir ! » (dorée) , du 18 juin au 17 septembre

, du 18 juin au 17 septembre Roues Cristiano (or) , dès le 7 juillet (jour anniversaire)

, dès le 7 juillet (jour anniversaire) Turbo Écrasement d'or , du 16 juillet au 17 septembre

, du 16 juillet au 17 septembre Sticker Octane Bal d'anniversaire, du 21 août au 17 septembre

La grande refonte des Clubs pour plus d'immersion

Statistiques détaillées et progression par étapes , avec des médailles à débloquer pour célébrer vos performances

, avec des médailles à débloquer pour célébrer vos performances Séquences d'introduction personnalisées lorsque vous jouez en groupe avec vos membres de club

lorsque vous jouez en groupe avec vos membres de club Améliorations pratiques telles que le statut des membres et des rôles élargis pour mieux gérer votre équipe

DFH Stadium : une arène anniversaire légendaire

Rocket Pass Premium : du contenu exclusif pour une saison exceptionnelle















Une saison anniversaire à ne pas manquer

10 ans, ça se fête !célèbre une décennie de buts incroyables et d'arrêts miraculeux avec le lancement de la très attendue, prévue pour le. Au programme : une saison divisée en trois parties exceptionnelles, une refonte complète des, et une multitude d'événements exclusifs pour marquer l'occasion comme il se doit.La Saison 19 de Rocket League est particulièrement ambitieuse et est très attendue de la communauté, qui espère que Psyonix va relancer la hype, avec une structure innovante en trois parties distinctes, chacune apportant son lot de nouveautés :Dès le coup d'envoi le, l'accent est mis sur le travail d'équipe avec une refonte complète du système des. L'événement à durée limitéeproposera deux nouveaux modes temporaires ainsi que de nombreuses récompenses thématiques à débloquer.À partir du, la communauté sera mise à l'honneur avec le mode temporaire inédit, créé en collaboration avec le célèbre YouTuber. Plus tard en juillet, un événement spécial intituléintroduira une toute nouvelle voiture. Enfin, à partir du, préparez-vous à vibrer au son depour célébrer la musique, pilier essentiel de l'expérience Rocket League.Le, lesviendront tester la polyvalence des joueurs à travers cinq modes différents. Puis, du, laculminera avec le, événement majeur où les meilleurs joueurs mondiaux s'affronteront pour le titre suprême.Pour ce qui est des modes temporaires, voici ce à quoi les joueurs auront droit lors de cette saison :Pour remercier ses joueurs fidèles, Rocket League offre plusieurs récompenses de connexion exclusives tout au long de la saison :Cette Saison 19 introduit également une importante amélioration du système des Clubs, désormais enrichi de nombreuses fonctionnalités inédites :Le fameuxse refait une beauté pour célébrer ces dix ans : décorations festives, annonces exclusives du commentateur Shogun et un trophée doré géant surplombant le terrain.Le Rocket Pass Premium de la Saison 19 offrira plus deincluant deux nouvelles voitures :(hitbox Octane) et(hitbox Breakout). Vous pourrez également découvrir un mini-album inédit signé Hollywood Principle avec des remix VIP exclusifs.De quoi récupérer de belles récompenses pour tous les amoureux du jeu, qui devraient être nombreux à faire leur retour ces prochains jours.Avec autant de contenu, d'événements spéciaux et d'innovations,. Rendez-vous le 18 juin pour célébrer comme il se doit les 10 ans de Rocket League, pour profiter pendant plusieurs semaines de festivités inoubliables, espérons-le.