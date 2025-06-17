Rocket League Saison 19 : Un 10e anniversaire spectaculaire avec événements, nouveautés et refonte des Clubs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 juin 2025 à 10h53
Rocket League fête ses 10 ans avec la Saison 19, laquelle sera riche en nouveautés (mais peut-être pas autant que les joueurs l'espèrent). Retour sur toutes les annonces de Psyonix pour ce moment important.
Rocket League Saison 19 : Un 10e anniversaire spectaculaire avec événements, nouveautés et refonte des Clubs
10 ans, ça se fête ! Rocket League célèbre une décennie de buts incroyables et d'arrêts miraculeux avec le lancement de la très attendue Saison 19, prévue pour le 18 juin. Au programme : une saison divisée en trois parties exceptionnelles, une refonte complète des Clubs, et une multitude d'événements exclusifs pour marquer l'occasion comme il se doit.

Une Saison 19 en trois actes spectaculaires

La Saison 19 de Rocket League est particulièrement ambitieuse et est très attendue de la communauté, qui espère que Psyonix va relancer la hype, avec une structure innovante en trois parties distinctes, chacune apportant son lot de nouveautés :

Partie 1 : Esprit d'équipe et Clash adidas FC

Dès le coup d'envoi le 18 juin, l'accent est mis sur le travail d'équipe avec une refonte complète du système des Clubs. L'événement à durée limitée adidas FC Clash proposera deux nouveaux modes temporaires ainsi que de nombreuses récompenses thématiques à débloquer.

Partie 2 : Summer Road Trip et explosion musicale

À partir du 16 juillet, la communauté sera mise à l'honneur avec le mode temporaire inédit Duel de démolition de SunlessKhan, créé en collaboration avec le célèbre YouTuber. Plus tard en juillet, un événement spécial intitulé Summer Road Trip introduira une toute nouvelle voiture. Enfin, à partir du 5 août, préparez-vous à vibrer au son de Rocket League Year 10 ft. deadmau5 pour célébrer la musique, pilier essentiel de l'expérience Rocket League.

Partie 3 : Compétition ultime et Voie des champions

Le 21 août, les Pentathlon Tournaments viendront tester la polyvalence des joueurs à travers cinq modes différents. Puis, du 4 au 14 septembre, la Voie des champions culminera avec le Rocket League World Championship à Lyon - Décines, événement majeur où les meilleurs joueurs mondiaux s'affronteront pour le titre suprême.

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adidas FC Clash : deux nouveaux modes temporaires exclusifs

Pour ce qui est des modes temporaires, voici ce à quoi les joueurs auront droit lors de cette saison :
  • adidas Soccar Strike (18 juin - 1er juillet) : Un mode 3v3 mettant l'accent sur le contrôle et les effets sur le ballon.
  • Possession Rumble (2 juillet - 16 juillet) : Un mode où la possession du ballon compte plus que les buts, avec des bonus uniques façon pierre-papier-ciseaux.
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Récompenses exceptionnelles pour les 10 ans de Rocket League

Pour remercier ses joueurs fidèles, Rocket League offre plusieurs récompenses de connexion exclusives tout au long de la saison :
  • Explosion de but « Beau tir ! » (dorée), du 18 juin au 17 septembre
  • Roues Cristiano (or), dès le 7 juillet (jour anniversaire)
  • Turbo Écrasement d'or, du 16 juillet au 17 septembre
  • Sticker Octane Bal d'anniversaire, du 21 août au 17 septembre

La grande refonte des Clubs pour plus d'immersion

Cette Saison 19 introduit également une importante amélioration du système des Clubs, désormais enrichi de nombreuses fonctionnalités inédites :
  • Statistiques détaillées et progression par étapes, avec des médailles à débloquer pour célébrer vos performances
  • Séquences d'introduction personnalisées lorsque vous jouez en groupe avec vos membres de club
  • Améliorations pratiques telles que le statut des membres et des rôles élargis pour mieux gérer votre équipe

DFH Stadium : une arène anniversaire légendaire

Le fameux DFH Stadium se refait une beauté pour célébrer ces dix ans : décorations festives, annonces exclusives du commentateur Shogun et un trophée doré géant surplombant le terrain.

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Rocket Pass Premium : du contenu exclusif pour une saison exceptionnelle

Le Rocket Pass Premium de la Saison 19 offrira plus de 70 niveaux de récompenses incluant deux nouvelles voitures : Xentari (hitbox Octane) et Breakout X (hitbox Breakout). Vous pourrez également découvrir un mini-album inédit signé Hollywood Principle avec des remix VIP exclusifs.
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De quoi récupérer de belles récompenses pour tous les amoureux du jeu, qui devraient être nombreux à faire leur retour ces prochains jours.

Une saison anniversaire à ne pas manquer

Avec autant de contenu, d'événements spéciaux et d'innovations, la Saison 19 s'annonce exceptionnelle. Rendez-vous le 18 juin pour célébrer comme il se doit les 10 ans de Rocket League, pour profiter pendant plusieurs semaines de festivités inoubliables, espérons-le.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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