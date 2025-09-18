Rocket League : Quand se termine la saison 20 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 septembre 2025 à 12h25
La date de fin de la saison 20 de Rocket League est déjà connue. Retrouvez quand celle-ci se termine pour tenter de collecter toutes les récompenses.
Rocket League : Quand se termine la saison 20 ?
À l'instar de la plupart des jeux multijoueur et free-to-play, Psyonix a fait le choix d'adopter un format saisonnier pour Rocket League et ses mises à jour. Tous les trois mois environ, le jeu mêlant voiture et football reçoit du contenu de taille, notamment des arènes, des modes temporaires, des cosmétiques et aussi la réinitialisation des classements. C'est pourquoi ce moment est assez attendu par la communauté. Retrouvez donc la date de fin de la saison 20 de Rocket League, si vous souhaitez savoir quand sera lancée la prochaine, ou atteindre le meilleur rang possible.

Quand se termine la saison 20 de Rocket League ?

Sachez tout d'abord que l'information sur la date de fin de saison est connue dès le lancement de ladite saison. Cela ne passe pas par un calcul, mais bel est bien en jeu. En effet, si avec une petite projection il est aisé de savoir qu'elle se terminera en décembre, après un lancement en septembre, et lorsque nous nous rendons dans l'onglet du Rocket Pass, une date de fin est indiquée.

Miniature vidéo

Même si vous ne l'avez pas acheté, les dates sont mentionnées. Et dans le cas de la saison 20, il est précisé 17 septembre - 10 décembre. Ainsi, il est facile d'avancer que la saison 20 de Rocket League va se terminer le mercredi 10 décembre 2025. Et si vous aviez un doute, la date tombe un mercredi, moment où Psyonix lance très souvent ses nouvelles saisons pour ne pas dire toujours. Il est toutefois possible que celle-ci soit décalée en fonction des plans de Psyonix et d'Epic Games.

date-fin-saison20-rocket-league

Plus de chances de récupérer toutes les récompenses

Pour cette saison 20, Psyonix a fait un cadeau aux joueurs, puisqu'il sera bien plus facile de récupérer toutes les récompenses, avec un gain d'XP qui a été facilité, pour éviter le grind intempestif, qui peut parfois gâcher le plaisir. Enfin, l'autre bonne nouvelle est que les 1000 Crédits dépensés pour acheter le Rocket Pass peuvent s'obtenir jusqu'au niveau 69, là où il fallait aller jusqu'au niveau 100 avant. 

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Vous savez donc maintenant quand se termine la saison 20 de Rocket League, le 10 décembre 2025.
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