Rocket League : Quand se termine la saison 20 ?

La date de fin de la saison 20 de Rocket League est déjà connue. Retrouvez quand celle-ci se termine pour tenter de collecter toutes les récompenses.

Quand se termine la saison 20 de Rocket League ?

Plus de chances de récupérer toutes les récompenses

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À l'instar de la plupart des jeux multijoueur et free-to-play, Psyonix a fait le choix d'adopter un format saisonnier pouret ses mises à jour. Tous les trois mois environ, le jeu mêlant voiture et football reçoit du contenu de taille, notamment des arènes, des modes temporaires, des cosmétiques et aussi la réinitialisation des classements. C'est pourquoi ce moment est assez attendu par la communauté. Retrouvez donc, si vous souhaitez savoir quand sera lancée la prochaine, ou atteindre le meilleur rang possible.Sachez tout d'abord que l'information sur la date de fin de saison est connue dès le lancement de ladite saison. Cela ne passe pas par un calcul, mais bel est bien en jeu. En effet, si avec une petite projection il est aisé de savoir qu'elle se terminera en décembre, après un lancement en septembre, et lorsque nous nous rendons dans l'onglet du Rocket Pass,Même si vous ne l'avez pas acheté, les dates sont mentionnées. Et dans le cas de. Ainsi, il est facile d'avancer que. Et si vous aviez un doute, la date tombe un mercredi, moment où Psyonix lance très souvent ses nouvelles saisons pour ne pas dire toujours. Il est toutefois possible que celle-ci soit décalée en fonction des plans de Psyonix et d'Epic Games.Pour cette saison 20, Psyonix a fait un cadeau aux joueurs, puisqu'il sera bien plus facile de récupérer toutes les récompenses, avec un gain d'XP qui a été facilité, pour éviter le grind intempestif, qui peut parfois gâcher le plaisir. Enfin, l'autre bonne nouvelle est que les 1000 Crédits dépensés pour acheter le Rocket Pass peuvent s'obtenir jusqu'au niveau 69, là où il fallait aller jusqu'au niveau 100 avant.Vous savez donc maintenant, le 10 décembre 2025.