Rocket League dévoile son meilleur Rocket Pass avec des bonus pour les joueurs Fortnite

La saison 20 de Rocket League s'accompagne d'un Rocket Pass inédit, mêlant voitures mythiques, cosmétiques Sonic et avantages exclusifs pour les abonnés du Club Fortnite. Epic Games est plus motivé que jamais à associer ses deux communautés.
Depuis son passage en free-to-play, Rocket League a multiplié les Rocket Pass
, mais le Rocket Pass 20, disponible depuis ce 17 septembre et la saison 20,
semble déjà s'imposer comme l'un des plus généreux. Epic Games y intègre deux véhicules sous licence, des objets inspirés de Sonic le Hérisson
, ainsi que de nouvelles facilités pour progresser plus rapidement dans les rangs.
Deux véhicules iconiques au programme
Ce passe introduit pour la première fois deux voitures sous licence,
la Pontiac Firebird
et la Chevrolet Astro Van
. Cette dernière a une particularité intéressante puisqu'elle il devient le premier SUV de Fortnite obtenu en dehors de la boutique d'objets
.
Des cosmétiques Sonic très attendus
L'autre grosse surprise concerne la collaboration avec Sonic
(que Fortnite
devrait aussi accueillir d'ici peu). Le passe propose des roues en forme de hamster ball où un mini Sonic court quand vous accélérez
, ainsi qu'une explosion de but inspirée du hérisson bleu
. Trois nouvelles explosions au total sont disponibles, renforçant la dimension spectaculaire des matchs.
Un grind plus accessible qu'avant
Mais ce n'est pas seulement au niveau des cosmétiques que Epic Games fait des efforts, puisque la société a revu la progression du passe pour la rendre plus fluide et gratifiante
. Là où il fallait auparavant atteindre le rang 40 pour débloquer un deuxième véhicule, l'Astro Van s'obtient désormais dès le rang 33
.
De même, les Crédits Rocket League
inclus dans le passe, habituellement accessibles jusqu'au rang 100, sont entièrement débloqués à partir du rang 69. Cela veut dire que vous serez remboursé de votre achat dès ce rang (mais vous ne gagnerez pas d'autres Crédits dans les suivants, hélas). Les gains d'XP
ont également été améliorés puisqu'il suffit désormais de jouer des matchs pour progresser plus vite, sans contrainte particulière.
Un excellent deal pour les joueurs Fortnite
Enfin, le Rocket Pass coûte 1 000 Crédits, mais est aussi inclus dans l'abonnement Club Fortnite
. Contrairement aux passes de Fortnite, celui de Rocket League reste accessible même si l'abonnement expire. En prime, les deux voitures et la majorité des cosmétiques du passe sont transférables vers Fortnite
.
C'est donc le moment de se relancer dans Rocket League, en sachant que le Rocket Pass 20 sera disponible jusqu'au 10 décembre 2025
et la fin de la saison 20. Avec ses contenus variés, ses cosmétiques uniques et son intégration pensée pour Fortnite, il est déjà considéré comme le meilleur passe jamais proposé dans Rocket League
.
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