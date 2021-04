Rocket League : Le système d'échanges va subir quelques changements

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En effet,, qui permet d'échanger cinq objets d'une même rareté pour en recevoir un d'une rareté supérieure,, étant donné que les inventaires des joueurs évoluent au fur et à mesure des mois et qu'il est de plus en plus difficile de s'y retrouver.De ce fait, Psyonix a décidé de proposer quelques changements intéressants. Dès le 7 avril 2021, suite à la mise à jour,. Les objets échangeables seront désormais triés selon trois catégories distinctes à savoir : objets de base, objets de tournois et plans., le nouveau menu indiquant le nombre d'échanges que vous pourrez faire en fonction du nombre d'objets possédés. Vous n'aurez ensuite, après avoir sélectionné une rareté, qu'à définir les objets que vous souhaitez échanger.Après cette mise à jour, les plans révélés et les objets issus des tournois compétitifs pourront être échangés indépendamment de leur série. Vous aurez donc l'occasion de combiner des plans de différentes séries dans un même échange, changeant par la même occasion les probabilités quant au plan reçu par la suite. Vous aurez plus de chances de recevoir un objet d'une série donnée si vous échangez plus de plans issus de cette série. Par exemple, si vous échangez trois plans de la série Mise à feu et deux plans de la série Férocité, vous aurez 60 % de chances d'obtenir un plan de la série Mise à feu et 40 % de chances d'obtenir un plan de la série Férocité.N'oubliez pas, la Saison 3 commence le 7 avril à 17 heures, le jour de la mise à jour. Les récompenses pour les modes compétitifs de la Saison 2 seront distribuées peu après le lancement de la Saison 3. Passez la seconde le 7 avril avec le nouveau DFH Stadium (Circuit) et le tout nouveau Rocket Pass