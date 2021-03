Rocket League : Le Rocket Pass de la Saison 3 se dévoile

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Lede lade Rocket League sera, bien évidemment, disponible lors du lancement de la nouvelle saison,. Au programme de celui-ci, comme pour les précédents,mettant en exergue la vitesse. La bande-annonce, proposée en bas de cet article, vous donnera un bref aperçu de ce qui vous attendra dans ce Rocket Pass de la Saison 3.Si vous avez suivi assidument les nouveautés pour cette prochaine saison, vous saurez qu'une nouvelle voiture, la, fera son apparition. Ce nouvel engin, particulièrement puissant, basé sur la hitbox de la Dominus, sera immédiatement déverrouillé par l'intermédiaire du Rocket Pass Premium. N'oubliez pas que ce dernier réserve aux joueurs des défis saisonniers et hebdomadaires ainsi qu'un boost d'XP vous permettant de gagner des niveaux encore plus rapidement., lesquelles seront des variantes de certains objets présents dans le Rocket Pass de cette Saison 3. D'ailleurs, petite précision qui peut avoir son importance, les objets disponibles au-delà du niveau 70 ne seront plus cachés et pourront être vus avec 30 niveaux d'avance.En plus de la Tyranno, le Rocket Pass de la Saison 3 donne accès à de nouveaux objets comme, de nouveauxet plus encore. Comme toujours, le Rocket Pass Premium a également jusqu'à 1000 Crédits à déverrouiller.