Rocket League lance sa guerre contre les bots gérés par l'IA

L'intelligence artificielle est au centre de nombreux débats ces dernières semaines, notamment depuis la montée en puissance de ChatGPT, qui a permis de mettre en avant les possibilités de l'IA. Naturellement, cela donne des idées et. Peut-être avez-vous vu passer, il y a peu, des vidéos où une voiture semblait maîtriser à la perfection les mécaniques de Rocket League, se révélant en fait être un bot.Même si Psyonix n'a pas communiqué sur le sujet,, ce qui aurait des répercussions négatives sur l'expérience. Dans une publication sur Reddit , les développeurs indiquent avoir pris des actions « contre un grand nombre de comptes utilisant des bots dans Rocket League ». Cela concerne la plus grande partie des utilisateurs de bots depuis le début de ces apparitions, lesquelles remontent à la fin de l'année 2022, précise Psyonix.En plus de continuer cette lutte, pour garantir une expérience équitable,. Plus d'informations seront partagées en temps voulu. Enfin, l'équipe rappelle qu'elle pratique la tolérance zéro « en ce qui concerne l'utilisation de bots dans les jeux en ligne. Cela est considéré comme de la triche et de l'abus de matchmaking, et constitue une violation des conditions d'utilisation de Rocket League ».Rappelons que les joueurs depeuvent participer à l'événement Neon Nights du mercredi 25 janvier au mardi 7 février, dans le but de récupérer quelques récompenses.