Détail de l'événement Neon Nights 2023

Sticker Cochise

Bannière de joueur Cochise

Sticker INSPECTION

Accessoire INSPECTION

Bordure d'avatar INSPECTION

Accessoire POCKET ROCKET

Bannière de joueur POCKET ROCKET

Roues MR. PROFESSOR

Hymne de joueur TURN IT UP

Hymne de joueur LONG WAY

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Toujours aussi populaire,ne cesse d'évoluer, notamment du côté musical, puisque de nombreuses musiques sont ajoutées au fil du temps. Afin de célébrer ce point, Psyonix vient d'annoncer un événement spécial,. Ce dernier apporte une piste conçue exclusivement pour Rocket League, LONG WAY. De plus, durant deux semaines, les joueurs auront en effet la possibilité de participer à quelques défis en jeu, dans l'objectif de remporter des récompenses exclusives, grâce à l'événementDès le 25 janvier, coup d'envoi de cet événement temporaire, plusieurs défis seront proposés aux joueurs, dans l'objectif de mettre la main sur de nouveaux skins :La boutique d'objets accueillera également quelques cosmétiques, dont un titre de joueur et une antenne (gratuits). Un hymne de joueur sera vendu 200 crédits.En outre,, avecdès le 25 janvier. Il s'agit d'un mode où tous les véhicules sont dotés de broches et, lorsqu'ils attrapent le ballon, perdent le turbo. Cela permet donc aux adversaires de l'intercepter plus facilement. Le deuxième est, disponible à partir du 1février, proposant des turbos illimités et plus puissants qu'à l'accoutumée.Enfin, pour terminer avec l'événement, sachez que vous aurez également la possibilité de gagner des(Golden Moons), vous permettant de déverrouiller des objets classiques des séries Zéphyr, Victoire et Vitesse Supérieure. Ces lunes fonctionnent comme les cadeaux dorés du Frosty Fest.L'événementcommence ce mercredi 25 janvier et se conclura le mardi 7 février.