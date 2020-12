Rocket League : La saison 2 se dévoile un peu plus en détails

Psyonix présente la deuxième saison de Rocket League

Nouvelle arène

Hymnes

Nouveau Rocket Pass

Rocket Labs

Depuis plusieurs semaines, les joueurs de Rocket League peuvent jouer tous ensemble, et ce, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils se trouvent. Pour fêter l'arrivée du cross-play sera l'occasion pour les joueurs de découvrir. Inspirée de l'EDM, celle-ci sera disponible dans les playlists en ligne et dans les matchs privés.via une nouvelle option, et celles-ci pourront être déclenchées in-game par les joueurs après avoir marqué un but.communiquera davantage d'informations dans les heures à venir concernant ces hymnes.Avec cette deuxième saison,, et ce dernier comprendra des articles sur le thème de la musique, « dont certains vibreront et clignoteront au rythme du menu et de la musique de l'arène ». Également,et plus deseront de leur côté disponibles dans lePour cette deuxième saison,durant une durée limitée, soit la durée de cette dernière.