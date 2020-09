Les dates des saisons, Rocket Pass et saisons compétitives s'alignent

Nouveaux rangs compétitifs

Une meilleure expérience pour les joueurs débutants

Les autres choses à savoir

PlayStation Plus sur PlayStation 4 et Nintendo Switch Online ne seront plus nécessaires pour jouer en ligne sur ces consoles.

Le Rocket ID deviendra le Epic Friends.

Lorsque la mise à jour sera en ligne, votre liste d'amis Rocket ID deviendra la liste Epic Friends. Les amis que vous aviez via Rocket ID seront automatiquement transférés vers Epic Friends, et tous les amis que vous possédez actuellement sur votre compte Epic Games seront visibles dans Rocket League.

De nouvelles commandes de chat rapides arrivent : Faking. Bumping. On your left. On your right. Passing.

Les paramètres par défaut pour les nouveaux joueurs changent. Le chat vocal sera désactivé par défaut et L2 (PS4), LT (Xbox), ZL (Switch) seront configurés pour le Air Roll.

Le mode Heatseeker sera désormais disponible en match privé.

Une nouvelle difficulté a été ajoutée en dessous de Débutant.

La Merc sera maintenant dotée de sa propre hitbox, portant le total à six hitboxes différentes.

Les parties occasionnelles en Solo seront supprimées après la saison compétitive 14.

Quand est-ce que la mise à jour sera disponible ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avec l'arrivée des Tournois, en plus du Rocket Pass et des saisons compétitives qui existent déjà, le calendrier de Rocket League sera particulièrement chargé. De ce fait, les développeurs ont décidé d', permettant à chacun d'entre eux de commencer au début de chaque nouvelle saison. Le Rocket Pass sera désormais considéré comme étant une extension de la saison en cours. De ce fait,. De même, à la fin d'une saison, ces deux fonctionnalités prendront fin avant qu'une nouvelle saison démarre avec un nouveau Rocket Pass et saison compétitive.En proposant des dates de début et de fin uniformes, Psyonix espère qu'il sera plus facile pour les joueurs de savoir combien de temps il leur reste pour finir de relever les différents défis proposés dans Rocket League.Demandés depuis de nombreux mois par les professionnels et les meilleurs joueurs,s'est enfin décidé, lorsque le lancement du jeu en free-to-play sera opéré,. Le rang Grand Champion, actuellement le plus haut rang de Rocket League, sera prochainement divisé en trois parties distinctes : Grand Champion 1, Grand Champion 2 et Grand Champion 3, reprenant le même concept que les rangs inférieurs. Les joueurs actuels ayant obtenu le grade Grand Champion seront probablement classés Grand Champion 1, selon leurs matchs de placement.Commence maintenant une nouvelle aventure pour les Grands Champions qui devront enchaîner les belles performances pour espérer décrocher, ce libellé ayant un rapport direct avec le précédent titre de Psyonix, sur lequel Rocket League est basé, à savoir Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars.Bien évidemment, des récompenses uniques seront décernées aux joueurs ayant obtenu ce rang prestigieux en fin de chaque saison. Mais le haut du classement n'est pas le seul qui sera impacté par les changements. En effet, Psyonix a prévu de travailler sur les grades des nouveaux joueurs. Par exemple, les joueurs évoluant dans les divisions Bronze et qui terminent leurs matchs de placement seront potentiellement surclassés, puisqu'il y a de fortes chances pour que ces derniers soient meilleurs que des joueurs qui découvrent Rocket League.Il est vrai que les joueurs débutants sur Rocket League peuvent se retrouver facilement perdus face aux nombreuses mécaniques proposées par le titre de Psyonix. De ce fait, les développeurs ont décidé qu'il serait bien de proposer un didacticiel aux joueurs qui lancent leur jeu pour la première fois. Ce dernier permettra aux joueurs de découvrir rapidement les bases du HUD et les commandes. Des challenges seront également mis à disposition de ces néophytes leur permettant de débloquer différents éléments inclus dans la version de base de Rocket League.Une mise à jour sera déployée sur les plateformes actuelles dans les prochaines semaines, aux alentours de la mi-septembre,. N'oubliez pas que lors de l'arrivée de la mise à jour free-to-play, le titre ne sera disponible, pour les nouveaux joueurs PC, que sur l'Epic Games Store.