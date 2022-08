Rocket League : La Ferrari 296 GTB arrive

Ferrari débarque dans Rocket League

Ferrari 296 GTB

Bruit de moteur Ferrari 296 GTB

Roues Ferrari 296 GTB

Antenne Ferrari

Sticker Assetto Fiorano

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

ne cesse d'être alimenté en nouveaux véhicules, pour que les joueurs puissent toujours trouver leur bonheur. Depuis quelque temps, des marques ont donc été introduites, et la dernière en date n'est autre que, qui fait son arrivée par le biais du modèleDès ce 31 août, dans la soirée, à l'heure de la nouvelle boutique, les joueurs pourront donc découvrir. En plus de ce véhicule aux merveilleuses courbes, et d'un bruit de moteur doux à l'oreille, les joueurs pourront profiter de ses roues, d'une antenne et d'un sticker. Notez que la hitbox de la voiture est Dominus. Concernant le pack, le prix de vente affiché est de 2 000 crédits, et propose tous les éléments suivants :Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas dépenser leur argent, sachez que. Le tout sera disponible durant une semaine, soit jusqu'au 6 septembre.Rappelons que la nouvelle saison de Rocket League devrait arriver dans la foulée, et que les récompenses de la Saison 7 ont d'ores et déjà été présentées