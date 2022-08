Rocket League présente les récompenses de la Saison 7

Récompenses de la Saison 7 de Rocket League

Bronze I ou supérieur – Saison 7 → Turbo Bronze

Argent I ou supérieur – Saison 7 → Turbo Argent

Or I ou supérieur – Saison 7 → Turbo Or

Platine I ou supérieur – Saison 7 → Turbo Platine

Diamant I ou supérieur – Saison 7 → Turbo Diamant

Champion I ou supérieur – Saison 7 → Turbo Champion

Grand Champion I – Saison 7 → Turbo Grand Champion

Légende supersonique – Saison 7 → Turbo Légende supersonique

Titres de récompense de Grand Champion

Grand Champion en compétitif → « S7 GRAND CHAMPION » écrit en pourpre

Grand Champion en Rumble → « S7 RNG CHAMP » écrit en pourpre

Grand Champion en Paniers → « S7 DUNK MASTER » écrit en pourpre

Grand Champion en Jour de neige → « S7 BLIZZARD WIZARD » écrit en pourpre

Grand Champion en Dropshot → « S7 FLOOR DESTROYER » écrit en pourpre

Titres de récompense de Légende Supersonique

Légende Supersonique en compétitif → « S7 SUPERSONIC LEGEND » écrit en blanc titane

Légende Supersonique en Rumble → « S7 RNGENIUS » écrit en blanc titane

Légende Supersonique en Paniers → « S7 LEGENDARY BALLER » écrit en blanc titane

Légende Supersonique en Jour de neige → « S7 ICE TITAN » écrit en blanc titane

Légende Supersonique en Dropshot → « S7 TILE ANNIHILATOR » écrit en blanc titane

Qu'adviendra-t-il des crédits de tournoi de la Saison 7 ?

Entre 0 et 12 000 crédits → 1 récompense de coupe All-Stars

Entre 12 001 et 24 000 crédits → 2 récompenses de coupe All-Stars

Entre 24 001 et 36 000 crédits → 3 récompenses de coupe All-Stars

Comme toujours lorsque la fin de saison approche, Psyonix détaille les récompenses. Pour cette, qui tirera sa révérence ce mercredi 7 septembre, les récompenses sont déjà connues et permettront, pour les meilleurs joueurs de, d'obtenir des objets non négligeables, afin de personnaliser leur profil. Après les explosions de but lors de la Saison 5 et des stickers pour la Saison 6, les développeurs ont fait le choix d'offrir, cette fois-ci, des stickers turbos.Pour rappel, pour être éligible à ces récompenses, il faut avoir terminé les matchs de placement. Les récompenses vous seront données en fonction du rang le plus élevé que vous avez atteint durant ces trois derniers mois.À l'instar des saisons précédentes, votre solde de crédits de tournoi sera réinitialisé. Les crédits de tournoi sur votre compte seront convertis en récompenses All-Stars, par tranche de 12 000 crédits. En d'autres termes, une récompense de coupe All-Stars est octroyée tous les 12 000 crédits, selon le modèle suivant :En attendant la fin de la, Psyonix organise un petit événement du 1au 5 septembre, avec le mode temporaire Ballon de plage, se déroulant dans l'Arène Salty Shores, avec un Ballon de plage proposant des trajectoires bien différentes. Durant cette période, il sera également possible de gagner le double d'EXP.