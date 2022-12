Rocket League : La Bugatti Centodieci débarque

La Bugatti Centodieci arrive dans Rocket League

Châssis Bugatti Centodieci (hitbox Plank)

Sticker Noire

Roues Bugatti Centodieci

Bruit de moteur Bugatti Centodieci

Bannière de joueur Bugatti Centodieci

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs devont pouvoir se payer une nouvelle voiture, et pas n'importe laquelle., un véhicule largement inspiré de la EB110, sorti en 1991. La particularité de cette voiture, c'est qu'elle n'a été créée qu'en 10 exemplaires (seulement), et l'un des heureux propriétaires n'est autre que la star du football, Cristiano Ronaldo. Fort heureusement, sur, il sera un peu plus facile de mettre la main dessus étant donné que les modèles ne sont pas limités.Ainsi, dès le 19 décembre 2022,. Ce modèle est un mélange parfait entre technologie, vitesse et courbe des années 1990. Dans. Le pack comprendra les objets suivants :En plus de cette arrivée remarquable dans les arènes, notez que le Frosty Fest est de retour sur Rocket League, permettant de prendre part à des modes limités tout en récupérant quelques récompenses gratuitement. Plus d'informations sur le Frosty Fest 2022 dans notre article dédié Le