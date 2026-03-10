Rocket League : Heure de sortie de la saison 22 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 22 de Rocket League, qui arrive d'ici quelques heures sur toutes les plateformes.
À l'image de nombreux jeux multijoueur, Rocket League
propose un système saisonnier, permettant d'ajouter du contenu. Ici, les saisons durent environ trois mois et Psyonix est sur le point de lancer sa vingt-deuxième saison depuis que son jeu est passé en free-to-play, en 2020. De fait, une multitude de joueurs se demandent à partir de quelle heure ils pourront profiter de la saison 22 de Rocket League
et de ses quelques nouveautés.
Heure de sortie de la saison 22 de Rocket League
Les plus habitués n'auront aucun mal à deviner l'heure de sortie de la saison 22 de Rocket League en France
, étant donné que Psyonix ne change que très rarement ses habitudes, pour ne pas dire jamais. En général, le studio déploie son contenu entre 17 heures et 19 heures, et pour cette saison 22
, Psyonix ne devrait pas changer grand-chose. Ainsi la saison 22 de Rocket League sera disponible officiellement le 11 mars aux alentours de 17 heures
. Le contenu ne sera accessible qu'à ce moment-là.
Néanmoins, comme toujours, pour en profiter, il faudra avoir téléchargé la mise à jour, qui devrait être assez conséquente, comme chaque nouvelle saison. Mais pour faciliter les choses, les développeurs la rendent disponible un peu plus tôt
, pour que tout le monde puisse télécharger les données en amont, et permettre à celles et ceux qui n'ont pas la fibre de ne pas être trop en retard en anticipant. Psyonix a informé que le patch serait téléchargeable dès minuit, le 11 mars.
Concernant les nouveautés de cette saison 22 de Rocket League
, Psyonix les a officialisés il y a quelques jours déjà, comme très souvent. Pêle-mêle, sachez que les festivités comprendront de nouvelles fonctionnalités demandées, des tournois inédits et un Rocket Pass comprenant trois nouveaux véhicules. RL accueillera aussi un partenariat avec la marque Jordan.
Rendez-vous donc dès ce mercredi 11 mars, à 17 heures
, pour profiter pleinement de la saison 22 de Rocket League et de toutes ses nouveautés.
commentaires (2)
Force au dominus
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