Rocket League : Heure de sortie de la saison 20 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 20 de Rocket League, qui arrive d'ici très peu de temps.
À l'image de nombreux jeux multijoueur, Rocket League
propose un système saisonnier, permettant d'ajouter du contenu. Ici, les saisons durent environ trois mois et Psyonix est sur le point de lancer sa vingtième saison depuis que son jeu est passé en free-to-play, en 2020. De fait, une multitude de joueurs se demandent à partir de quelle heure ils pourront profiter de la saison 20 de Rocket League
et de ses quelques nouveautés.
Heure de sortie de la saison 20 de Rocket League
Les plus habitués n'auront aucun mal à deviner l'heure de sortie de la saison 20 de Rocket League en France
, étant donné que Psyonix ne change que très rarement ses habitudes, pour ne pas dire jamais. En général, le studio déploie son contenu entre 17 heures et 19 heures, mais pour cette saison 20
, Psyonix a informé la communauté que la mise à jour de Rocket League serait disponible à 17 heures, ce mercredi 17 septembre 2025
, et ce, sur toutes les plateformes.
Néanmoins, comme toujours, pour en profiter, il faudra avoir téléchargé la mise à jour, qui devrait être assez conséquente, comme chaque nouvelle saison. Mais pour faciliter les choses, les développeurs devraient la rendre disponible un peu plus tôt
, pour que tout le monde puisse télécharger les données en amont, et permettre à celles et ceux qui n'ont pas la fibre de ne pas être trop en retard en anticipant.
Concernant les nouveautés de cette saison 20 de Rocket League
, Psyonix les a dévoilés il y a quelques jours déjà, comme très souvent. Sinon, pêle-mêle, sachez que les festivités comprendront une nouvelle arène, Boostfield Mall, des améliorations au mode 4v4, une toute nouvelle progression pour le Rocket Pass qui sera cette fois axé sur le style Retro au niveau des récompenses. D'autres nouveautés vous attendent également.
Rendez-vous donc dès ce mercredi 17 septembre, à 17 heures
, pour profiter pleinement de la saison 20 de Rocket League et de toutes ses nouveautés.
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