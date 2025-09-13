Rocket League dévoile sa saison 20 avec une touche rétro

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 septembre 2025 à 18h01
Psyonix lance la Saison 20 de Rocket League le 17 septembre. Entre nouveautés, nostalgie et changements majeurs, les joueurs auront de quoi s'enthousiasmer.
Rocket League dévoile sa saison 20 avec une touche rétro
Le 17 septembre marquera le début de la Saison 20 de Rocket League. Pour l'occasion, Psyonix joue la carte de la nostalgie avec du contenu inédit et des ajustements pensés pour moderniser l'expérience.

Une nouvelle arène et un Rocket Pass rétro

Les joueurs pourront s'élancer dans la nouvelle arène Boostfield Mall et obtenir les roues Trop chébran offertes en récompense de connexion. Mais la vraie star de cette saison est le châssis Pontiac Firebird (hitbox Breakout), disponible automatiquement avec le Rocket Pass Premium, comme souvent.

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Améliorations du mode 4c4

Le mode 4c4 bénéficie d'un lifting avec deux arènes plus grandes, mieux adaptées aux affrontements à huit joueurs, et un nombre accru de plaques turbo. De quoi rendre ce mode plus dynamique et équilibré.

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La progression change de fond en comble. L'EXP nécessaire pour chaque niveau devient identique, et les butins de défis sont désormais remplacés par de l'EXP. Ces ajustements visent à rendre l'évolution plus fluide et cohérente tout au long de la saison et éviter le grind fastidieux.

Pour garantir une expérience compétitive plus juste, les nouveaux comptes devront désormais terminer les défis New Driver avant d'accéder aux modes classés. Une mesure destinée à réduire le smurfing et renforcer l'équité dans les matchs.

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Un invité de marque avec Sonic the Hedgehog

La Saison 20 s'offre un crossover avec l'un des héros les plus emblématiques du jeu vidéo. Des récompenses sur le thème de Sonic the Hedgehog attendent les joueurs dans le Rocket Pass, avec encore plus de contenu inspiré du hérisson bleu à découvrir plus tard.

Rendez-vous donc le 17 septembre pour découvrir la nouvelle saison de Rocket League, la vingtième depuis le passage en free-to-play.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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