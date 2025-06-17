Rocket League : Heure de sortie de la saison 19 des 10 ans

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 19 de Rocket League, qui marque les 10 ans du jeu sensation.
À l'image de nombreux jeux multijoueur, Rocket League
propose un système saisonnier, permettant d'ajouter du contenu. Ici, les saisons durent environ trois mois et Psyonix est sur le point de lancer sa dix-neuvième saison depuis que son jeu est passé en free-to-play, en 2020, qui marquera ici les dix ans. De fait, une multitude de joueurs se demandent à partir de quelle heure ils pourront profiter de la saison 19 de Rocket League
et de ses nouveautés.
Heure de sortie de la saison 19 de Rocket League
Les plus habitués n'auront aucun mal à deviner l'heure de sortie de la saison 19 de Rocket League en France
, étant donné que Psyonix ne change que très rarement ses habitudes. En général, le studio déploie son contenu entre 17 heures et 19 heures, mais pour cette saison 19
, Psyonix a informé la communauté que la mise à jour de Rocket League serait disponible à 17 heures, ce mercredi 18 juin 2025
, et ce, sur toutes les plateformes.
Néanmoins, comme toujours, pour en profiter, il faudra avoir téléchargé la mise à jour, qui devrait être assez conséquente, comme chaque nouvelle saison. Mais pour faciliter les choses, les développeurs devraient la rendre disponible un peu plus tôt
, pour que tout le monde puisse télécharger les données en amont, et permettre à celles et ceux qui n'ont pas la fibre de ne pas être trop en retard.
Concernant les nouveautés de cette saison 19 de Rocket League
, Psyonix les a dévoilés en amont comme très souvent. Sinon, pêle-mêle, sachez que les festivités seront découpées en trois parties, pour encore plus de nouveautés, que des modes seront introduites, des récompenses offertes et bien plus encore.
Rendez-vous donc dès ce mercredi 18 juin, à 17 heures, pour profiter pleinement de la saison 19 de Rocket League et de toutes ses nouveautés, offrant à la communauté un dixième anniversaire digne de ce nom.
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