Rocket League : Heure de sortie de la saison 18

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 mars 2025 à 11h02
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 18 de Rocket League, qui arrive avec un peu de retard en ce mois de mars.
Rocket League : Heure de sortie de la saison 18
À l'image de nombreux jeux multijoueur, Rocket League propose un système saisonnier, permettant d'ajouter du contenu. Ici, les saisons durent environ trois mois et Psyonix est sur le point de lancer sa dix-huitième saison depuis que son jeu est passé en free-to-play, en 2020, et nombre de joueurs se demandent à partir de quelle heure ils pourront profiter de la saison 18 de Rocket League et de ses nouveautés.

Heure de sortie de la saison 18 de Rocket League

Habituellement, les joueurs peuvent deviner l'heure de sortie de la saison puisque Psyonix garde toujours la même façon de faire. Or, pour cette saison 18 les choses sont un peu plus différentes, étant donné qu'elle a connu un peu de retard et n'arrivera non pas un mercredi, mais un vendredi.

Concernant l'heure précise, en général, le studio déploie son contenu entre 17 heures et 19 heures, mais pour cette saison 18, Psyonix a informé la communauté que la mise à jour de la saison 18 de Rocket League serait disponible à 17 heures, ce vendredi 14 mars 2025.
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Néanmoins, comme toujours, pour en profiter, il faudra avoir téléchargé la mise à jour, qui devrait être assez conséquente, comme chaque nouvelle saison. Mais pour faciliter les choses, les développeurs devraient la rendre disponible un peu plus tôt, pour que tout le monde puisse télécharger les données en amont, et permettre à celles et ceux qui n'ont pas la fibre de ne pas être trop en retard.

Concernant les nouveautés de cette saison 18 de Rocket League, Psyonix les a dévoilés en amont comme très souvent. Sinon, pêle-mêle, sachez qu'une nouvelle Arène sera introduite, deux nouvelles voitures arrivent ainsi que de nombreux autres cosmétiques. Rendez-vous donc dès ce vendredi 14 mars, à 17 heures, heure française, pour découvrir le contenu de la saison 18 de Rocket League, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch.

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