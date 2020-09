Heure à laquelle Rocket League devient free-to-play

C'est l'une des annonces majeures de cet été :. Véritable succès de Psyonix, qui a vendu plus de 75 millions d'exemplaires depuis son lancement en juillet 2015, le titre s'apprête à passer un nouveau cap, en se rendant disponible gratuitement sur toutes les plateformes sur lesquelles il était sorti.Cependant, l'heure précise de cette transition, qui sera marquée par son arrivée sur l'Epic Games Store, n'a pas été très relayée et de nombreux futurs joueurs se posent la question de savoir. Malheureusement, sachez qu'il va falloir patienter jusqu'à la fin de journée, ou presque, puisque le jeu mêlant football et voiture, ce qui correspond à 8 a.m. PDT.À partir de ce moment-là, vous serez libre de télécharger et jouer à Rocket League sur n'importe quelle plateforme (PC, PS4, Xbox One ou Nintendo Switch) sans dépenser le moindre sou. Bien évidemment, les anciens joueurs, qui ont déboursé de l'argent pour se le procurer, ont été remerciés avec de nombreux cosmétiques. Notez que Rocket League disparaîtra ensuite de Steam, même s'il restera jouable sur la plateforme de Valve pour celles et ceux qui le possèdent dessus.Si, grâce à ce passage en free-to-play, vous souhaitez évoluer sur une autre plateforme, cela sera possible grâce au cross-plateforme, permettant de retrouver sa progression. Toutes les informations relatives à cette fonctionnalité sont disponibles ici