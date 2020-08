Rocket League : Comment fonctionne le cross-plateforme ?

Fonctionnement du cross-plateforme sur Rocket League

Comment lier vos comptes pour le cross-plateforme ?

Articles exclusifs aux plateformes : Sweet Tooth, Hogsticker, Armadillo, Mario et Luigi NSR et Samus Gunship.

Ultimate Edition On-Disc DLC: Batman / DC Superheroes Pack.

Packs DLC Premium: contenu sous licence qui était auparavant disponibles, par exemple, Back To The Future, Jurassic World, DC Superheroes, Fast and the Furious, Ghostbusters, Knight Rider, etc.

est un jeu très populaire depuis de nombreuses années, possédant une communauté forte de plusieurs dizaines de millions de joueurs. Sa disponibilité sur toutes les plateformes (PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch) et le cross-play n'étant pas étrangers à cela. Qui plus est, avec son arrivée sur l'Epic Games Store, le rendant au passage free-to-play, de nombreux nouveaux joueurs devraient tenter l'expérience, et la communauté devrait de ce fait largement augmenter. Toutefois, Psyonix, le studio en charge de son développement, a annoncé que pour satisfaire ces millions de joueurs, lesera mis en place.Ce dernier permettra, par exemple, de jouer avec le même compte sur n'importe quelle plateforme, et ainsi retrouver sa progression ou encore sa collection de cosmétiques. À l'instar des autres jeux qui bénéficient de cette fonctionnalité, vous n'aurez qu'à vous connecter avec votre compte pour suivre votre progression, et ce, sur toutes les plateformes sur lesquelles est disponible. Pour cela, vous n'aurez qu'à simplement lier vos comptes et choisir votre plateforme principale (celle sur laquelle vous êtes susceptible de jouer le plus).Il ne s'agit pas d'une opération très compliquée, fort heureusement. Vous n'avez qu'à vous connecter à votre compte Epic Games , ou en créer un si vous n'en avez pas. Ensuite, lorsque vous serez connecté (il vous sera demandé de le faire lors de votre premier lancement deaprès la mise à jour), vous pourrez choisir la plateforme principale, qui sera la source de votre progression (Rocket Pass, rang, niveau d'XP, etc.).Bien entendu, si vous avez fait une erreur ou si vous souhaitez changer la plateforme principale, cela sera bien évidemment possible. Pour encourager les joueurs à lier leurs comptes, Psyonix offrira des roues Chopper EG à tous les utilisateurs effectuant l'opération.Vous retrouverez de ce fait tout votre inventaire sur n'importe quelle plateforme. Attention cependant, les éléments ci-dessous sont exclusifs à certaines plateformes :Finalement, en ce qui concerne l'échange entre joueurs, pour limiter les abus ou la fraude, les items ne pourront être vendus que sur la plateforme sur lesquels ils ont été achetés.