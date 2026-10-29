Roblox : Une interface PS4 complète et ses jeux recréés par des joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 octobre 2026 à 16h53
Des développeurs amateurs ont réussi l'exploit de recréer une interface PlayStation 4 fonctionnelle et des jeux cultes comme Counter-Strike directement dans Roblox. Face aux risques de sanctions, ces projets soulèvent de lourdes questions sur le droit d'auteur au sein de la plateforme.
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Roblox : Une interface PS4 complète et ses jeux recréés par des joueurs

L'univers de Roblox ne cesse de surprendre par la créativité de sa communauté, bien aidé par l'évolution de l'IA qui permet de repousser les limites. Récemment, des utilisateurs ont franchi un nouveau cap en intégrant des copies quasi parfaites de jeux vidéo célèbres et même une interface de console complète. Si l'exploit technique force le respect, il pose d'évidents problèmes légaux.

Une interface PlayStation 4 entièrement fonctionnelle

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Nommé initialement « PlayStation Experience », ce projet ambitieux proposait aux joueurs de naviguer dans un menu identique à celui de la console de Sony. Le menu comprenait une galerie multimédia, un navigateur web, un système de trophées et un chat vocal fonctionnant sur des serveurs dédiés. Plus impressionnant encore, cette interface permettait de lancer de véritables jeux.

Parmi les titres disponibles, on retrouvait des classiques comme The Simpsons Hit and Run, Superhot, Undertale ou encore Five Nights at Freddy's. Les retours des joueurs ont confirmé que ces versions étaient extrêmement fidèles aux œuvres originales. Par exemple, la ville de Springfield pouvait être explorée librement, avec les mêmes mécaniques de chaos qui ont fait le succès du titre, malgré quelques légers défauts de guidage.

Le jeu du chat et de la souris avec les ayants droit

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Sans surprise, cette expérience a rapidement disparu de la plateforme, probablement sous la pression des ayants droit. Cependant, le développeur principal, connu sous le pseudonyme de Robin, n'a pas tardé à réagir. Une nouvelle version a vu le jour sous le nom de « Rostation Experience ».

Pour tenter de se protéger, la description de cette nouvelle mouture précise qu'il s'agit d'un projet de fans non affilié aux constructeurs de consoles. Toutefois, cet avertissement n'a pas réussi à passer entre les mails du filet, étant donné qu'à l'heure actuelle, cette nouvelle expérience semble elle aussi avoir été définitivement supprimée, devenant introuvable dans les recherches.

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Des clones parfaits qui interrogent

Outre la fausse console, d'autres projets font parler d'eux. Un jeu nommé « Tookhaven », développé par Takeoff Interactive, proposait une réplique exacte de Counter-Strike. Affiché comme un simple projet passionné sans monétisation, il reprenait le célèbre mode de désamorçage de bombe avec une fidélité troublante, bien qu'il manquât quelques effets sonores.

Certains observateurs soupçonnent l'utilisation d'intelligences artificielles pour recompiler ces jeux PC et les porter si rapidement sur la plateforme. Ce phénomène n'est pas nouveau sur Roblox, mais il prend une ampleur inédite, qui tourne au ridicule. Contrairement aux habituels jeux inspirés d'autres franchises, il s'agit ici de copies directes.

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Les créateurs originaux se retrouvent démunis face à ces reproductions non officielles, certains allant même jusqu'à encourager le piratage classique de leurs œuvres plutôt que de voir les joueurs consommer ces versions illicites. Roblox devra très vite trouver une solution, pour limiter ces copies.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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