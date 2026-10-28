Roblox : Codes Anime Galaxies (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Anime Galaxies (Galaxies d'anime) de Roblox vous permettant de récupérer des gemmes, des stat tokens, des stars, des invocations ou encore des trait crystals.

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Codes Anime Galaxies (Galaxies d'anime)

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Anime Galaxies de Roblox. Ces codes vous permettent de récupérer des gemmes, des stat tokens, des stars, des invocations ou encore des trait crystals afin d'améliorer votre aventure et faciliter votre expérience de jeu.



Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Anime Galaxies

Récompenses Codes actifs Récompenses INVITED Récompenses 3KCCU Récompenses 2KCCU Récompenses GALAXYEVENT Récompenses GALAXYGEMS Récompenses 1KLIKES Récompenses 100KVIS Récompenses 1KFAV Récompenses 1KCCU Récompenses RELEASE

Codes expirés Anime Galaxies

Voir les codes Anime Galaxies expirés Récompenses Codes actifs Récompenses INVITED Récompenses 3KCCU Récompenses 2KCCU Récompenses GALAXYEVENT Récompenses GALAXYGEMS Récompenses 1KLIKES Récompenses 100KVIS Récompenses 1KFAV Récompenses 1KCCU Récompenses RELEASE





Comment activer les codes dans Anime Galaxies ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Anime Galaxies, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.

Lancez le jeu. Dirigez-vous vers la fontaine à Codes. Approchez-vous, une fenêtre « Codes » devrait s'ouvrir. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Entrez un code… ». Validez le tout en appuyant sur le bouton gris « Échanger ». Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.

Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Anime Galaxies.









Anime Galaxies, qu'est-ce que c'est ?

Anime Galaxies, ou Galaxies d'anime, est une expérience qui a été lancée en octobre 2026 par le studio Champions TD. Anime Galaxies vous plonge dans un univers où vous devrez invoquer de puissants champions issus de mondes d'anime emblématiques pour construire l'équipe ultime et défendre votre base. Utilisez des bannières régulièrement renouvelées pour tenter d'obtenir des unités mythiques, secrètes ou brillantes, puis améliorez-les grâce aux traits, aux statistiques, aux évolutions et aux niveaux. Relevez des défis réguliers, lancez-vous dans le mode Cauchemar pour obtenir de meilleures récompenses et accomplissez des quêtes quotidiennes et hebdomadaires pour gagner des gemmes. Progressez également dans le passe de saison pour débloquer toujours plus de récompenses. Les codes Anime Galaxies vous donneront la possibilité de récupérer des gemmes, des stat tokens, des stars, des invocations ou encore des trait crystals, lesquels seront utiles afin d'améliorer votre aventure et votre expérience de jeu plus facilement et rapidement.



Jouez à Anime Galaxies

Pourquoi utiliser des codes sur Roblox ?

Véritable mastodonte du jeu vidéo, Roblox ne se contente pas d'être une simple plateforme de divertissement : c'est un écosystème géant où des millions de joueurs se connectent chaque jour sur PC, mobiles (iOS/Android) ou consoles (PlayStation, Xbox) pour découvrir des expériences créées par la communauté.

Dans la grande majorité des jeux hébergés sur la plateforme, les développeurs publient régulièrement des codes promotionnels officiels. Véritable coup de pouce pour les débutants comme pour les vétérans, ces codes permettent d'obtenir gratuitement des monnaies in-game, des boosts d'XP, des items cosmétiques ou des ressources rares sans avoir à passer par la case carte de crédit ou Robux.

Comment ne rater aucun nouveau code Anime Galaxies ?

Les listes de codes évoluent très vite au rythme des mises à jour des jeux, des événements saisonniers et des paliers de likes atteints par les créateurs sur les réseaux sociaux. Pour maximiser vos chances d'obtenir toutes les récompenses dès leur sortie sur Anime Galaxies, nous mettons cette page à jour quotidiennement. Pensez à l'ajouter à vos favoris pour progresser plus vite et profiter pleinement de toutes les nouveautés de l'univers Roblox !