Roblox : Codes Violence District (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Violence District (District de la violence) de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.

Codes Violence District (District de la violence)

Vous êtes à la recherche de récompenses gratuites pour progresser plus rapidement ? Les différentes listes ci-dessous répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Violence District. Ces codes sont généralement très recherchés par la communauté pour obtenir de la monnaie in-game, des boosts ou des objets exclusifs.



Si jamais des codes venaient à voir le jour et que certains d'entre eux ne devenaient plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour au plus vite !

Codes actifs Violence District

Aucun code Violence District n'est actuellement disponible pour le moment. Le studio n'a pas encore intégré de système de codes promotionnels.

Codes expirés Violence District

Aucun code Violence District n'est expiré, la fonctionnalité n'ayant jamais été activée sur l'expérience.

Comment activer des codes sur Violence District ?

À l'heure actuelle, il est malheureusement impossible d'activer des codes dans Violence District. Le studio VIOLENCE DISTRICT n'a pas encore intégré de système de saisie de codes ou de coupons d'échange au sein de cette expérience Roblox.

Même si le jeu réunit une communauté très active, les développeurs n'ont pas encore déployé cette fonctionnalité. Si une option de rédemption venait à être ajoutée lors d'une prochaine mise à jour, nous ajouterons immédiatement le tutoriel pas à pas ainsi que la liste des premiers codes actifs ici-même.

Pourquoi n'y a-t-il pas de codes sur Violence District ?

Sur Roblox, certains créateurs font le choix d'exclure les codes promo pour plusieurs raisons :

Préserver le système de progression : Éviter que des boosts gratuits ne déséquilibrent l'économie du jeu ou l'expérience entre les nouveaux joueurs et les anciens.

Éviter que des boosts gratuits ne déséquilibrent l'économie du jeu ou l'expérience entre les nouveaux joueurs et les anciens. Maintenir l'équité en jeu : Empêcher des avantages injustes dans les mécaniques PvP ou les classements compétitifs.

Empêcher des avantages injustes dans les mécaniques PvP ou les classements compétitifs. Choix du modèle économique : Privilégier les récompenses directement intégrées au gameplay (quêtes, événements) ou les Gamepasses.

Comment obtenir des récompenses gratuites sur Violence District sans codes ?

Même en l'absence de codes Violence District, vous pouvez généralement récupérer des bonus gratuits en jeu en appliquant ces quelques astuces :

Rejoindre le groupe Roblox officiel : De nombreux studios offrent des boosts permanents d'XP, de l'argent virtuel ou des objets exclusifs simplement en devenant membre de leur groupe Roblox ( VIOLENCE DISTRICT ).

De nombreux studios offrent des boosts permanents d'XP, de l'argent virtuel ou des objets exclusifs simplement en devenant membre de leur groupe Roblox ( ). Récompenses de connexion quotidienne : Pensez à lancer le jeu tous les jours pour réclamer vos cadeaux de présence (Streak).

Pensez à lancer le jeu tous les jours pour réclamer vos cadeaux de présence (Streak). Suivre les réseaux des développeurs : Les futures annonces de mises à jour, concours ou futurs codes sont souvent publiées en avant-première sur le serveur Discord officiel ou le compte X (Twitter) du jeu.

Restez vigilants : notre guide est mis à jour quotidiennement. Dès que VIOLENCE DISTRICT déploiera la première vague de codes gratuits pour Violence District, vous la retrouverez immédiatement sur cette page !

Violence District, qu'est-ce que c'est ?

Violence District, ou District de la violence, est une expérience immersive qui a été lancée en octobre 2024 sur Roblox par le studio VIOLENCE DISTRICT. Violence District est un jeu d'horreur asymétrique dans lequel cinq survivants doivent tout faire pour échapper à un tueur lancé à leurs trousses. En tant que survivant, coopérez avec votre équipe pour accomplir différents objectifs et tenter de vous échapper, tout en utilisant intelligemment les rares palettes disponibles pour étourdir le tueur et prendre la fuite. Mais vous pouvez également incarner le chasseur : traquez les survivants, poursuivez-les sans relâche et empêchez-les de s'en sortir. Entre coopération, tension et courses-poursuites, chaque partie vous plonge dans une lutte acharnée entre proies et prédateur.