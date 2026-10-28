Roblox : Codes Animal Hospital (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Animal Hospital (Hôpital pour animaux) de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.

Codes Animal Hospital (Hôpital pour animaux)

Vous êtes à la recherche de récompenses gratuites pour progresser plus rapidement ? Les différentes listes ci-dessous répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Animal Hospital. Ces codes sont généralement très recherchés par la communauté pour obtenir de la monnaie in-game, des boosts ou des objets exclusifs.



Si jamais des codes venaient à voir le jour et que certains d'entre eux ne devenaient plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour au plus vite !

Codes actifs Animal Hospital

Aucun code Animal Hospital n'est actuellement disponible pour le moment. Le studio n'a pas encore intégré de système de codes promotionnels.

Codes expirés Animal Hospital

Aucun code Animal Hospital n'est expiré, la fonctionnalité n'ayant jamais été activée sur l'expérience.

Comment activer des codes sur Animal Hospital ?

À l'heure actuelle, il est malheureusement impossible d'activer des codes dans Animal Hospital. Le studio Animal Anomaly n'a pas encore intégré de système de saisie de codes ou de coupons d'échange au sein de cette expérience Roblox.

Même si le jeu réunit une communauté très active, les développeurs n'ont pas encore déployé cette fonctionnalité. Si une option de rédemption venait à être ajoutée lors d'une prochaine mise à jour, nous ajouterons immédiatement le tutoriel pas à pas ainsi que la liste des premiers codes actifs ici-même.

Pourquoi n'y a-t-il pas de codes sur Animal Hospital ?

Sur Roblox, certains créateurs font le choix d'exclure les codes promo pour plusieurs raisons :

Préserver le système de progression : Éviter que des boosts gratuits ne déséquilibrent l'économie du jeu ou l'expérience entre les nouveaux joueurs et les anciens.

Éviter que des boosts gratuits ne déséquilibrent l'économie du jeu ou l'expérience entre les nouveaux joueurs et les anciens. Maintenir l'équité en jeu : Empêcher des avantages injustes dans les mécaniques PvP ou les classements compétitifs.

Empêcher des avantages injustes dans les mécaniques PvP ou les classements compétitifs. Choix du modèle économique : Privilégier les récompenses directement intégrées au gameplay (quêtes, événements) ou les Gamepasses.

Comment obtenir des récompenses gratuites sur Animal Hospital sans codes ?

Même en l'absence de codes Animal Hospital, vous pouvez généralement récupérer des bonus gratuits en jeu en appliquant ces quelques astuces :

Rejoindre le groupe Roblox officiel : De nombreux studios offrent des boosts permanents d'XP, de l'argent virtuel ou des objets exclusifs simplement en devenant membre de leur groupe Roblox ( Animal Anomaly ).

De nombreux studios offrent des boosts permanents d'XP, de l'argent virtuel ou des objets exclusifs simplement en devenant membre de leur groupe Roblox ( ). Récompenses de connexion quotidienne : Pensez à lancer le jeu tous les jours pour réclamer vos cadeaux de présence (Streak).

Pensez à lancer le jeu tous les jours pour réclamer vos cadeaux de présence (Streak). Suivre les réseaux des développeurs : Les futures annonces de mises à jour, concours ou futurs codes sont souvent publiées en avant-première sur le serveur Discord officiel ou le compte X (Twitter) du jeu.

Restez vigilants : notre guide est mis à jour quotidiennement. Dès que Animal Anomaly déploiera la première vague de codes gratuits pour Animal Hospital, vous la retrouverez immédiatement sur cette page !

Animal Hospital, qu'est-ce que c'est ?

Animal Hospital, ou Hôpital pour animaux, est une expérience immersive qui a été lancée en mai 2026 sur Roblox par le studio Animal Anomaly. Dans Animal Hospital, vous venez d'être embauché pour travailler de nuit dans un hôpital vétérinaire où votre mission consiste à prendre soin des animaux et soigner les patients qui vous sont confiés. Mais au fil de votre service, certains d'entre eux commencent à se comporter de manière pour le moins étrange. Derrière les couloirs silencieux et l'apparente tranquillité de l'établissement, quelque chose semble anormal. Restez attentif et tentez de comprendre ce qui se passe avant que votre travail de nuit ne se transforme en véritable cauchemar.